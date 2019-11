El abogado estuvo en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, donde mostró documentos legales que fueron presentados por el mismo González Daher ante el Ministerio Público y el Poder Judicial para sostener sus afirmaciones.

La Fiscalía indaga al dirigente deportivo por un esquema que utilizaba para otorgar préstamos a personas que lo necesitaban y como garantías entregaban cheques precitados o se les hacía firmar pagarés.

Lea más: Ramón González Daher prestaba dinero con intereses de 100%

Posteriormente, utilizaba dichos cheques para realizar denuncias ante el Ministerio Público, en carácter de víctima de supuestas estafas. El esquema fue utilizado a fin de hacer efectivo el cobro de capitales e intereses, aparentemente usurarios, otorgados a terceros, según las investigaciones.

Detalles del modus operandi

Campos López Moreira detalló que el modus operandi que aparentemente Ramón González Daher utilizaba era que cuando se acercaba una persona a pedirle dinero, este le solicitaba un cheque a la vista sin fecha y al portador.

Posteriormente, le consultaba cuándo tendría la disponibilidad económica para efectuar el cobro del mismo y tranquilizaba al deudor durante un tiempo.

No obstante, tras un periodo –donde todavía no se cumplía el plazo de espera o el deudor no alcanzaba la suma con los intereses–, el dirigente deportivo completaba una fecha conveniente y presentaba el cheque ante el banco, donde finalmente el documento rebotaba.

“Él planificaba todo con maldad, pedía al portador los cheques y esperaba que las personas estén en desgracia para presentar ante el banco”, detalló Campos López Moreira.

allanamiento gonzalez daher.jpg La Fiscalía allanó dos viviendas y una oficina de Ramón González Daher. Foto: Gentileza.

Siempre según el relato del letrado, Ramón González Daher entablaba una denuncia penal, no notificaba legalmente a sus deudores y, con anuencia de fiscales y jueces, procedía a sacar inmuebles, bienes u otros valores a sus víctimas.

“El fiscal emitía una notificación 'voladora' que enviaba por un ujier a las viviendas de las personas que prestaban su dinero, pero el ujier hacía constar en el documento que pegaba por la puerta la notificación. Lo que no cuentan es que luego sacaban el documento y la víctima nunca se enteraba del proceso”, explicó.

El abogado reveló que más de 300 personas aproximadamente son las víctimas de ese sistema, que el propio Ramón hizo constar en denuncias ante el Poder Judicial de la ciudad de Luque.

“Todas las denuncias que presentó Ramón son un copiado y pegado porque tienen el mismo formato”, refirió.

Finalmente, el letrado pidió a las autoridades que investiguen a fondo al dirigente luqueño, ya que no solo habría incurrido en usura y lavado de dinero, sino también en otros hechos como evasión fiscal, declaración jurada falsa, persecución de inocentes, soborno, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos, según su parecer.

Ramon Gonzalez Daher.jpg Ramón González Daher fue imputado por supuesta usura y lavado de dinero. Foto: José Bogado.

Además, instó a las personas que hayan sido víctimas del mismo modus operandi a que se acerquen a denunciar para lograr justicia.

Prisión preventiva

Ramón González Daher está imputado por usura y lavado de dinero, mientras que su hijo Fernando González Karjallo también es investigado por este último delito.

Nota relacionada: Dictan prisión preventiva para González Daher y su hijo

Ambos guardan prisión preventiva en la Agrupación Especializada desde este viernes, por disposición del juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

El Ministerio Público allanó el pasado miércoles la vivienda del dirigente, donde incautaron una gran cantidad de documentaciones y dinero en efectivo que serán sometidos a análisis y servirán de elementos probatorios en la investigación.