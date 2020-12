Covid-19: Muestras deberán enviarse al exterior para determinar posible mutación

La doctora Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, explicó que ante la aparición de una nueva cepa del Covid-19 en Reino Unido hay que estar expectantes y mantener los cuidados porque aún no se sabe con exactitud si este virus tiene una capacidad distinta de contagio.

Al ser consultada si estamos capacitados en el país para detectar esta nueva cepa, respondió que sí y aclaró que lo que todavía no se está haciendo es secuenciar los virus.

"Nosotros podemos detectarla, lo que todavía no estamos haciendo es secuenciar los virus, este virus se detecta de la misma manera con un hisopado o un test de PCR y sale SARS Co-V2 positivo o negativo. Este virus vamos a detectar de la misma manera, no varía, no es que te va a detectar un falso negativo por ser esta variante, lo que vamos a tener que hacer es enviar afuera para hacer la secuencia (saber si tiene algún tipo de mutación)", expresó en conversación con un medio local.

Aclaró que las personas indicadas para especificar más de esto son las autoridades del Laboratorio Central de Salud Pública.

"Ellas van a poder precisar un poco mejor de las capacidades del país, si es que tienen ya algún plan, que seguramente que sí, y dónde mandarían las secuencias para determinar las variantes", agregó.

La especialista explicó que los virus del tipo ARN -que es el SARS Co-V- y otros tienen un proceso de replicación de una manera rápida y fácil "que está llena de errores". Esto les permite replicarse rápidamente.

"Es igualito cuando nosotros fabricamos algo, cuando hacemos lento lo hacemos mejor que cuando lo hacemos rápido, lo mismo pasa con los virus, los virus ARN acumulan los errores y ellos se llaman mutaciones, muchas de estas mutaciones no les implica nada y otras les confieren algunas ventajas o desventajas", detalló.

La médica manifestó que hasta el momento, con respecto a esta cepa de Gran Bretaña, se sabe que tiene una cantidad de mutaciones que la hacen distinta a la cepa original, pero que todavía no hay una conclusión clara con respecto a qué capacidades le brindan estas mutaciones.

Al respecto, el embajador paraguayo en el Reino Unido, Genaro Pappalardo, confirmó que tres jóvenes paraguayos llegaron al país durante el último fin de semana procedentes del Reino Unido.

Hasta el momento, Paraguay registra un total de 99.789 casos confirmados de coronavirus, 2.088 fallecidos y 71.807 recuperados.