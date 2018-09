Con inconstitucionalidad buscan revertir prisión de González Daher y su hijo

El ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves ya están recluidos en la Agrupación Especializada.

“Esa ley lo que dice es que no se puede dar medidas alternativas, no se puede sustituir la prisión preventiva en el caso de hechos punibles considerados como crímenes”, explicó la abogada.

Pérez argumentó que esta ley, vigente desde el años 2011, no permite al juez que impone las medidas a un procesado discernir su corresponde o no la prisión preventiva, sino que directamente son enviados a la cárcel pese a que no existe peligro de fuga.

En el caso de Óscar González Daher y su hijo, se presentaron voluntariamente por lo que no puede ser considerado un riesgo de huida, alegó la defensora en contacto con LaTele.

“Ahora que la decisión está tomada, vamos a usar los resortes legales que tenemos para cuestionar la decisión porque disentimos con el criterio del juez”, comentó.

El destituido senador y su hijo están imputados por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. El primer hecho punible tiene una expectativa de pena de hasta 10 años, por lo que está configurado como crimen. Según la abogada, la ley que aseguran es inconstitucional abarrota las cárceles de presos sin condena.

La Corte Suprema de Justicia deberá decidir ahora si corresponde o no la inconstitucional. El argumento será presentado también, anunció Pérez, ante la Cámara de Apelaciones.

Este lunes, el juez Humberto Otazú resolvió que el ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves guarden prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

