Brasileña alquiló hace ocho días la casa donde hallaron coche bomba

El propietario de la casa es Pablo Samudio. En el lugar, tras un tiroteo, acabaron muertos tres hombres que serían integrantes del Comando Vermelho. Según los datos de las autoridades, los abatidos pretendían rescatar a Marcelo Pinheiro, alias Marcelo Piloto, quien está tras las rejas en la Agrupación Especializada desde el 2017.

Lea más: Supuestos miembros del Comando Vermelho preparaban un coche bomba

Pablo Samudio contó que vive en Ciudad del Este, pero que en el Área 5 de Presidente Franco tiene diferentes residencias, ubicadas en inmediaciones de una facultad, por lo que siempre suele alquilar a estudiantes.

Brasileña dijo ser estudiante

La joven brasileña Juliana da Silva Pintos dijo que era estudiante de arquitectura. Con el dueño, firmaron un contrato privado, pese a que la extranjera no tenía con ella su cédula de identidad, por lo que apeló a un registro de conducir. La mujer dijo que viviría allí con otras estudiantes.

"Hace ocho días le entregué el manojo de llaves (a Da Silva), nosotros no pedimos antecedentes policiales (...) no podemos juzgar la legalidad de los documentos ni el origen de las personas, porque eso no es de nuestra competencia. Ella pagó (por) el alquiler G. 2 millones y estaba debiendo todavía la garantía", contó Samudio en comunicación con Monumental 1080 AM.

Tras las muertes nadie volverá a alquilar su casa, dijo

El propietario de la vivienda lamentó lo ocurrido dentro de su propiedad, debido a que allí fueron abatidos tres hombres, supuestos integrantes del Comando Vermelho, y dijo que por esa razón no podrá volver a alquilar su casa.

"Es algo fantasmagórico, el gran perdedor de todo esto soy yo, ya nadie va a querer alquilar mi casa. Además, dejaron un desastre, lleno de barro, descompusieron todo el pasto, las puertas abrieron forzadas, los pequeños muebles que trajeron están todos tumbados por el suelo", contó.

allanamiento.jpg Tres hombres, que estaban en la casa con los explosivos y las armas, fueron abatidos tras un tiroteo. Edgar Medina.

Afirmó que los inquilinos no desean alquilar viviendas vinculadas a algún hecho de homicidio y que cerró la puerta de su casa sin saber cuándo volverá a abrirla.

Nota relacionada: Son abatidos 3 supuestos miembros del Comando Vermelho en Presidente Franco

"En la cocina donde se le mató a uno está lleno de sangre, voy a cerrar así mismo y no sé cuando voy a venir. Hay colchones, sábanas por el piso, es un verdadero desastre como quedó la casa. Donde ocurre esta clase de hechos ya nadie quiere habitar, esto ya es un cementerio me dijo mi señora. Me enferma mirar todas esas cosas, soy docente de una facultad y no me voy a ir porque mentalmente no estoy bien", lamentó.

Por último, cuestionó la falta de control de la Policía Nacional en el Puente de la Amistad ya que por ahí entran y salen los brasileños sin ser inspeccionados por las autoridades.

Tiroteo y muertes

Era la madrugada de este miércoles cuando la Policía Nacional llegó hasta la vivienda para realizar un allanamiento, puesto que tenían la información de que allí se encontraban integrantes del grupo criminal autodenominado Comando Vermelho.

Nota relacionada: Así se frustró el segundo intento de liberar a Marcelo Piloto

Una vez que rodearon la vivienda, fueron recibidos a tiros por los tres hombres que estaban dentro de la propiedad. Los agentes respondieron a los ataques y fue así que acabaron con la vida de todos ellos. Ningún uniformado fue alcanzado por las balas.

operativo.jpg El allanamiento efectuado por la Dirección General de Investigación Criminal fue acompañado por los fiscales Alicia Sapriza y Hugo Volpe, de la Unidad Especializada de la Lucha Contra el Crimen Organizado. Gentileza.

Posteriormente, cuando ya no se oyeron los disparos de sus atacantes, procedieron a ingresar, encontrando sin vida a los tres hombres.

Las evidencias y detonación del coche bomba

En la casa se encontró un fusil AK-47 AR-15, una pistola calibre 9 mm, unos 80 kilos de explosivos en gel, clavos miguelito, un cordón detonador, equipos de radiocomunicación y dos vehículos, uno con una importante cantidad de explosivos.

evidencias allanamiento.jpg Parte de las evidencias encontradas tras el allanamiento. Gentileza.

Tras la incautación, agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) procedieron a la detonación controlada del coche bomba a unos 25 kilómetros de Presidente Franco, en una zona descampada en Cedrales. El rodado fue conducido 25 kilómetros, por el oficial inspector Carlos García, de la FOPE.

Lea más: Hacen detonar el coche bomba en un campo abierto de Cedrales

evidencias Presidente franco.jpg Las evidencias fueron expuestas por las autoridades policiales. Edgar Medina.

El allanamiento efectuado por la Dirección General de Investigación Criminal fue acompañado por los fiscales Alicia Sapriza y Hugo Volpe, de la Unidad Especializada de la Lucha Contra el Crimen Organizado.

Nota relacionada: El hombre que condujo el coche bomba para su detonación

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó que el objetivo de las personas abatidas era rescatar al supuesto cabecilla del Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro, alias Marcelo Piloto.

Te puede interesar: Villamayor confirma que abatidos planeaban liberar a Marcelo Piloto

En otra ocasión, ya quisieron rescatar a Marcelo Piloto

Con este procedimiento, la Policía Nacional impidió por segunda vez un operativo para liberar a Marcelo Piloto de la cárcel.

El 4 de octubre pasado, otro grupo de personas, también supuestos integrantes del Comando Vermelho, fueron detenidos luego de que se descubriera que tenían un plan de rescate.

Lea más: Cae célula de Comando Vermelho que quería liberar a supuesto jefe narco

En aquella oportunidad, en una vivienda de Asunción, los agentes intervinientes encontraron siete fusiles, 15 pistolas, municiones de guerra, explosivos, clavos miguelito, equipos de comunicación y pasamontañas.