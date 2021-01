Villamayor desmarca al Gobierno de negociación sobre Pdvsa y retruca a cartista

Villamayor respondió cada una de las 15 preguntas realizadas por el pleno sobre el polémico acuerdo que constituyó un nuevo escándalo que recae contra la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En el inicio de su defensa, el funcionario del Ejecutivo detalló algunas incongruencias que permitieron que el Paraguay siga debiendo a Pdvsa. Aseguró que en el 2008, Petropar recibió el dinero para el pago de la deuda, pero que esto no sucedió.

Acuerdo no se firmó

El secretario de Estado afirmó que no hubo acuerdo alguno y que el caso fue derivado para que el Gobierno de Guaidó muestre que tiene personería jurídica sobre Pdvsa y la demanda internacional que esta institución lleva adelante contra el Paraguay.

Villamayor aseguró que su función dentro de las negociaciones fue meramente “protocolar”. Indicó que solo se remitió a recibir a José Troconis, designado por el encargado de despecho de Venezuela, Juan Guaidó, quién está plenamente reconocido.

“Yo sencillamente lo he recibido, recibí la carta y les dije que no podemos avanzar con esto hasta que se demuestre su legitimación procesal en el Tribunal de París”, dijo.

Respecto a la contratación del abogado Sebastián Vidal para intermediar en el proceso, el alto funcionario reiteró que este fue contratado por José Troconis y que sus honorarios debían ser cubiertos por el Gobierno del país caribeño y no por Paraguay.

“Queda claro que el señor Vidal fue contratado por Venezuela, y el señor Troconis fue quien el 1 de noviembre acepta la contratación. No podemos saber con qué criterios ellos contrataron al abogado y el monto estuvo pactado entre ellos. Esta es una negociación entre Venezuela y su abogado”, afirmó.

Villamayor aseguró que recibió al representante venezolano debido a que Juan Guaidó lo designó, por lo que era su deber protocolar reunirse con Troconis y Vidal.

Respecto al vínculo comercial que existe entre el tío del presidente de la República, Carlos Abdo, y el abogado Vidal, Villamayor aseguró que él no tiene conocimiento alguno sobre esta situación.

Transparencia

Con relación a los cuestionamientos que lo señalan por su falta de transparencia, Juan Ernesto Villamayor aseguró que la reunión que mantuvo con los representantes venezolanos para hablar sobre la deuda con Pdvsa, era protocolar, por lo que no existía necesidad de elaborar un acta al respecto.

“No hubo proceso de negociación, no hubo participación del Gabinete Civil, hubo una única reunión protocolar para recibir la carta del señor Guaidó y de Troconis. No se pudo avanzar hasta tener una resolución judicial. Es una reunión protocolar realizada a pedido de Guaidó. No estoy negociando, solo recibí a personas”, fundamentó.

Acuerdo fue planteado en el 2016

Por otro lado, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, reconoció que fue el Paraguay el que propuso a Venezuela el arreglo de la deuda con Pdvsa con un pago del 50% de lo adeudado. Sin embargo, aclaró que esta propuesta se remitió en el 2016 y no por este Gobierno.

Villamayor sostuvo que la propuesta de Petropar de pagar el 50% de la deuda fue realizada a través de la petrolera estatal durante la gestión del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

El integrante del Ejecutivo afirmó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, "no tiene nada que ver" con las negociaciones. Indicó que desde el Gobierno venezolano salió un comunicado al respecto, donde se asegura que el mandatario paraguayo no tuvo injerencia alguna en el tema.

Juan Ernesto Villamayor dijo que, al igual de algunos legisladores, también tiene dudas sobre algunos dictámenes vinculados al proceso de negociación de la deuda y dio a entender que la responsabilidad es de los gobiernos que antecedieron a Abdo Benítez.

El funcionario reiteró en varias ocasiones que el acuerdo para negociar la deuda quedó estancado debido a que José Troconis no pudo demostrar que tenía personería jurídica sobre Pdvsa ante el Tribunal Comercial de París, donde la institución lleva adelante una demanda contra el Paraguay.

En parte de su defensa, tratando de destacar su capacidad, Villamayor reconoció que él es el abogado que más procesos arbitrales le ganó al Estado paraguayo.

Careo con Basilio Núñez

El diputado cartista Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, no ocultó su enojo por las referencias que hizo Villamayor hacia el ex procurador cartista Roberto Moreno y el estudio jurídico Moreno Ruffinelli, a los que señaló como responsables de que el caso sea derivado al ámbito jurídico.

Núñez sacó a la luz la relación laboral y de amistad entre Juan Ernesto Villamayor y el ex procurador Sergio Coscia. Además, aseguró que no le sorprende que el funcionario se jacte de ganarle dinero al Estado.

Por su parte, Villamayor aseguró que es el cartismo el que tendría que dar explicaciones sobre hechos de corrupción y puso como ejemplo el hecho de que el dinero del empresario Dario Messer, procesado en Brasil por lavado de dinero, haya llegado hasta el Banco Nacional de Fomento.

Villamayor señaló que “los que atacan a la corrupción” (el cartismo) son quienes deberían dar explicaciones ante la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para explicar cómo es que dinero sucio llegó hasta la banca pública (BNF).

Tras responder a las preguntas, el funcionario recibió duros cuestionamientos por cómo queda la imagen del país ante el mundo por este tipo de escándalos de corrupción.

La Cámara de Diputados deberá definir si considera o no satisfactorias las respuestas de Juan Ernesto Villamayor durante su defensa.

Según el proceso, los legisladores deberán contar con mayoría absoluta de dos tercios para emitir su voto censura contra el funcionario y recomendar su remoción del cargo.