Diputados aprueba interpelación a Juan Ernesto Villamayor

Villamayor será notificado en las próximas horas sobre su comparecencia, la cual esta programada para el miércoles próximo a las 09.00, en las que deberá responder unas 15 preguntas referentes a su actuación dentro de la negociación y el vinculo del presidente Mario Abdo Benítez con el abogado Sebastián Vidal.

Durante el debate, la diputada liberal Celeste Amarilla cuestionó que Villamayor quiso defenderse de la situación alegando que el acuerdo sobre la deuda no se consumó.

“Acá hubo una intermediación sospechosa de un abogado y es justo que Villamayor explique esto. Hablamos de una presunción de intento de soborno para que el país pague menos de lo que es su deuda”, dijo.

Amarilla aseguró que el arreglo se pudo realizar sin que haya nada que ocultar y las dudas deben ser respondidas por Juan Ernesto Villamayor.

Por su parte, el diputado oficialista Colym Soroka aseguró que Villamayor acudirá “con mucho gusto” ante la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el tema.

Instó a sus colegas a que presenten pruebas de las acusaciones contra el funcionario. “Lo grave es que no tenemos pruebas, tenemos solo versiones sobre lo que pasó. No hubo y no se concluyó nada y le vamos a traer un secretario ejecutivo para hablar sobre algo que no sucedió”, aseguró.

La interpelación también fue respaldada por diputados oficialistas. La diputada por Colorado Añetete Jamín Narváez dijo que como funcionario público Villamayor debe aclarar cualquier duda.

Sin embargo, Narváez defendió la negociación y dijo que la propuesta de la reducción de la deuda beneficia a Paraguay y que en todo caso es cuestión de la República de Venezuela aceptar o no la propuesta.

Por su parte, Édgar Acosta, diputado del PLRA, apoyó la comparecencia de Villamayor ante el pleno argumentando que más allá de lo beneficioso que podría ser para el país, cualquier negociación debe ser transparente y no se puede llevar de forma oculta.

Aunque Derlis Maidana consideró que desde el oficialismo están convencidos de que la transparencia sea el camino, sin embargo, defendió la negociación con representantes de Juan Guaidó. "Negligente hubiese sido no presentar una propuesta ante la apertura de una negociación", insistió.

Desde la bancada cartista, Tadeo Rojas lamentó que Villamayor no haya renunciado a su cargo y dijo que esto empaña la administración de Mario Abdo.

En el mismo sentido, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, dijo: "Está mal lo que hizo, es indefendible. Tiene que renunciar, le va a ser un bien al presidente. Esto le perjudica, los arreglos de medianoche perjudican al presidente y al país. Esta negociación es para lucrar a las espaldas del pueblo paraguayo", enfatizó.

Termino machista de Colyn Soroka abrió otro debate

En medio del debate sobre la interpelación a Villamayor, el diputado abdista Colyn Soroka se dijo que los que firmaron el pedido de interpelación se parecen a "Maria’i".

Este comentario fue reprendido por la diputada Kattya Gonzáles, quien se puso de pie para llamar de violento, machista y antidemocrático a su colega.

“Yo no le permite llamar Maria'i a nadie, no permito, y reivindico el nombre de las mujeres”, indicó González. Al tiempo de pedir disculpas a las mujeres por la falta de respeto desde la Cámara de Diputados. “Este Parlamento debe respetar a las mujeres”, señaló.

Agregó que este tipo de comentarios menos cavan la dignidad de las mujeres, que son, madres hijas, abuelas y muchas de ellas votantes del Partido Colorado.

Posteriormente, volvió a tener la palabra Soroka, quien mas calmado dijo que “ no fue mi intención insultar a nadie. No me declaro machista, al contrario. Yo creí que solo era para chisme. Si se mal interpretó pido disculpas”, sostuvo.

Explicó que no conoce otro contexto que se le dé al término y reiteró sus disculpas.

A su turno, Celeste Amarilla también se refirió a las expresiones de su par y comentó que se aludió por el término, que se utiliza para referirse a mujeres que se dedican a la prostitución, eplicó.

"Maria’i ha de ser la abuela del que me llamó de esa manera. No son mi enemigos porque no esta de mi altura. Y no quiero sus disculpas", apuntó Amarilla.