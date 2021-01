Diario revela supuesto acuerdo irregular entre Guaidó y Paraguay por deuda a Pdvsa

Estos acuerdos, según el diario estadounidense, buscaban recaudar dinero público venezolano por parte del "gobierno interino" de Guaidó en Venezuela. Estos activos supuestamente alcanzaban 40 mil millones de dólares y consistían, entre otras cosas, en acciones de empresas, propiedades y deudas no cobradas a la compañía petrolera estatal venezolana.

El acuerdo con Paraguay por el pago a la empresa Pdvsa, recoge el reportaje, incluía una "comisión" de USD 26 millones a terceros, lo que generó la alarma dentro del propio equipo legal de Guaidó.

José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, quien renunció poco después de rechazar el acuerdo con Paraguay, advirtió a altos funcionarios que Javier Troconis, ex funcionario petrolero y respaldado por figuras de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y comisionado especial de Guaidó, estaba actuando más allá de su autoridad, ya que tenía como objetivo identificar los activos de Venezuela, pero no buscar personalmente su recuperación.

Esto, debido a que el propio Troconis se reunió con representes paraguayos en el año 2019, entre ellos Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, según señala el Washington Post.

El acuerdo no ejecutado y obtenido por The Post condonaba la mitad de la deuda de USD 269 millones a Paraguay.

El ex fiscal Hernández denunció que el acuerdo entre el equipo de Guaidó y el Gobierno paraguayo se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la empresa petrolera designados por Guaidó y se mencionaba también una comisión desproporcionada a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal.

En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20% del acuerdo o más de USD 26 millones.

Contradicciones

El abogado Vidal expresó al medio estadounidense que fue contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo, con la esperanza de cerrar un trato, pero que el funcionario venezolano nunca le pidió una parte de la comisión y que incluso esta era más baja de lo que normalmente cobra.

No obstante, Troconis le dijo a la Asamblea Nacional que los funcionarios paraguayos le acercaron el contrato y negó haber contratado a Vidal.

Juan Ernesto Villamayor manifestó que Vidal se presentó como un representante de Pdvsa y que el mismo solicitó una reunión entre funcionarios paraguayos y Troconis, que finalmente se dio al mes siguiente, donde Vidal y Troconis presentaron la propuesta de acuerdo.

Posteriormente, Troconis mencionó que miembros de la oposición venezolana lo pusieron en contacto con Vidal y que este lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador y estuvo de acuerdo.

Sobre ese punto, desafió la afirmación del ex fiscal Hernández, sobre que no contaba con el derecho legal para negociar acuerdos. Troconis presentó una carta de Guaidó, en la que supuestamente este le autorizaba para su participación en las conversaciones con Paraguay.

Troconis sostuvo que envió una carta a Vidal en el mes de enero del 2020 para pedirle que ponga fin a las negociaciones, porque había concluido que no era un buen negocio.

Villamayor, por su parte, contó que Guaidó le pidió al Gobierno paraguayo que enviara al ex fiscal Hernández la propuesta para su revisión en el mes de marzo.

Fue finalmente Hernández quien rechazó el acuerdo. Dijo que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Ese mes, Hernández renunció como fiscal general de Guaidó.

El presidente proclamado Juan Guaidó se negó a responder preguntas del Washington Post sobre el caso, a través de un portavoz. La publicación también menciona otros acuerdos en los que Troconis tuvo participación.

Promesa de Paraguay

Paraguay rompió sus relaciones con Venezuela en el año 2019 tras rechazar un nuevo mandato de Nicolás Maduro. No obstante, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, aclaró que honraría la deuda de USD 280 millones, aunque su Gobierno intentó negociar y pagar solo la mitad, atendiendo las circunstancias de necesidad de financiamiento del Gobierno opositor de Juan Guaidó.

“Mi Gobierno no desconoce la deuda contraída con Pdvsa en función al Gobierno de Caracas. Esta deuda está en proceso de litigio y será honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo. Ese dinero servirá para la reconstrucción de la democracia en Venezuela”, había expresado Abdo Benítez.

De haberse llevado adelante el acuerdo, este beneficiaría a Paraguay, que pagaría solo la mitad de una deuda que a la fecha sigue aumentando y que es reclamada por Nicolás Maduro, presidente electo de Venezuela, y cuyo gobierno es el que está en la práctica a cargo de Venezuela, a pesar de la crisis presidencial que estalló en 2019.