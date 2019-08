Silvio Ovelar destaca manejo de Cartes en crisis sobre Itaipú

A criterio del senador del movimiento Colorado Añetete Silvio Ovelar , el ex presidente Horacio Cartes tuvo una actuación muy hábil tras el escándalo que se generó por la firma de un acuerdo bilateral de Itaipú , que a su vez derivó en intenciones de someter a juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.

“Cartes es más hábil de lo que yo pensaba… porque si se trataba de individualidades, hoy se hacía el juicio político, y si hoy no se lleva a cabo es por una decisión del líder (Cartes), no tengo ninguna duda”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

Al ser consultado si la decisión de no llevar adelante un juicio político supone un pacto de impunidad entre Cartes y Abdo, Ovelar sostuvo que lo que debería darse es un pacto de gobernabilidad.

“Creo que este momento es un gran reencuentro colorado y eso no significa ser prisionero ni esclavo ni amo, sino buscar acuerdos reversibles al interior del partido. Esta situación amerita reorientar el camino porque, evidentemente, se generó un ambiente de inestabilidad que no va a ser fácil superar en poco tiempo”, refirió el legislador.

El senador aclaró que, actualmente, los órganos que velan por la justicia (Fiscalía y Corte Suprema de Justicia) actúan de forma más autónoma e, incluso, han enviado señales claras a la ciudadanía de no apañar ninguna impunidad.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez soporta una gran crisis política tras la filtración de un acuerdo secreto con Brasil, en que nuestro país se comprometía a comprar más energía cara (garantizada) y menos energía barata (excedentes) de Itaipú.

Técnicos sostienen que el convenio bilateral perjudicaba gravemente al Paraguay ya que suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También se habla de la supuesta injerencia por parte del vicepresidente, Hugo Velázquez, para beneficiar a una empresa brasileña (aparentemente vinculada a Bolsonaro) por medio del acuerdo bilateral.

En los últimos días, se dieron a conocer, además, mensajes de WhatsApp que involucran al primer mandatario, Mario Abdo Benítez, en una suerte de presión para firmar el acuerdo, pese a las desventajas para el país.

A raíz de todo esto, el sector opositor al Gobierno impulsa fuertemente llevar adelante un juicio político en contra del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, pero la acción está pendiente de definición.

Todavía no se cuentan con los votos necesarios, ya que Honor Colorado decidió no apoyar la iniciativa.