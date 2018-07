Senado aprueba cooperación del Japón para dragado del río Paraguay

El acuerdo entre Paraguay y Japón se firmó en setiembre del 2017. Es una cooperación no reembolsable que ronda los USD 24 millones.

Uno de los que abogó por la aprobación del proyecto fue el senador por el Partido Patria Querida (PPQ), Fidel Zavala. Lo considera de vital importancia para el país porque significará una inversión y traerá mano de obra paraguaya.

En líneas generales había consenso a favor pero hubo algunos puntos que no quedaban claros, como por ejemplo que el texto mencionada el monto en yenes, moneda del Japón, pero no en dólares, pero finalmente fue aprobado en general y particular.

El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su estudio.