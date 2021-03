"Tenemos 55 personas más o menos en todo el país esperando terapia. De esas 55, más o menos 30 están en Central y tenemos prácticamente el 60% menores de 40 años y eso genera una ansiedad tremenda", expresó en conversación con C9N.

Explicó que estas personas "están terapizadas" en las diferentes urgencias; es decir, conectadas a un respirador, lo que es una "leve calma" porque en realidad lo que quisieran es que estén en el lugar correspondiente, que es una sala en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El doctor además mencionó que se tiene previsto habilitar un hospital de contingencia en la ciudad de J. Augusto Saldívar, en el predio de un centro asistencial, que aún no fue habilitado; sin embargo, funciona actualmente como consultorios de lunes a viernes, de 7.00 a 15.00.

"Al mirar la estructura uno se imagina que podría ser un hospital, pero adentro recorriendo uno se da cuenta de que no tiene la estructura, no tiene lugar para internar pacientes, es puramente consultorio, tomamos esto en condiciones pésimas en el 2018 y terminó gracias a la gestión de este Gobierno a mediados del 2020 y está preparado para ser una tercera línea si ya no tuviéramos respuesta en el servicio de salud de Central y será un hospital de campaña", expresó.

Contó que el local que debía ser un centro ambulatorio de especialidades, pero nunca se puso en funcionamiento por la falta de recursos humanos y equipamientos necesarios.

La obra tuvo una inversión total de G. 3.500 millones y constituye una tercera línea de acción para cuando ya no haya lugar en los hospitales para los pacientes con Covid-19.

El sitio no tiene conexiones de oxígeno y solo cuenta con dos sanitarios sexados en la primera y segunda planta.

Récord de fallecidos por Covid-19

En la noche de este martes el Ministerio de Salud informó sobre una cifra récord de 49 personas fallecidas a causa del coronavirus, totalizando así 3.818 muertos.

Hay un total de 1.932 pacientes internados, de los cuales 424 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Hay 162.879 personas que superaron la enfermedad y 198.135 casos confirmados, desde el inicio de la pandemia.