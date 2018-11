Petta condiciona: Si Ovelar no se va, me voy yo

El ministro Eduardo Petta consideró que, si la viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar, sigue con su posición de que hay una persecución en su contra y trata de instalar un ambiente de crisis y de discordia dentro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no es saludable para la institución.

“Tendría que tomar la decisión de que, si ella no se va, me voy yo”, expresó luego de dar muchas vueltas en sus declaraciones sobre el tema. Aunque, en un principio, consideró que Ovelar debería dar un paso al costado si se mantiene en esa posición de "no ser abierta a la transparencia".

Petta habló luego de un acto en la escuela Adrián Jara, de Luque. Este viernes, el ministro reveló que el marido de Ovelar, José Carlos Gorostiaga, será sometido a una investigación. Detectaron que cuenta con siete rubros docentes y además se desempeña como fiscalizador de uno de los lotes de obras del consorcio que lleva su mismo apellido, firma que fue contratada por el MEC.

Nota relacionada: Nancy Ovelar admite grave discrepancia con Petta

Gorostiaga, además, se desempeña como docente del Colegio Técnico Nacional. Aunque no figura como representante legal de la firma, Petta afirmó que la propia Ovelar admitió que su marido está ligado a la empresa.

Además, la cartera de Educación tiene problemas judiciales con el consorcio que sería del marido de la viceministra, IngserGorostiaga XYZ, debido a que había cobrado irregularmente unos USD 500.000 antes de que inicien las obras que fiscalizaría.

Nota relacionada: Petta revela irregularidades que salpican a marido de su viceministra

Ovelar no solo adelantó que no piensa renunciar al cargo, sino que reveló la fuerte división entre ella y Petta. Afirmó que fue ninguneada y el ministro hizo caso omiso a sus recomendaciones.

Con respecto a su marido, alegó que la función de docente es compatible con la de fiscalizador, por lo que no teme a ninguna investigación.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) prohíbe que los funcionarios o empleados que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista presenten propuestas, o contraten con organismos públicos.