El edil recordó que forma parte de un movimiento colorado independiente denominado Cruzada Republicana.

“Tengo el deseo de representar a la Lista 1 y pongo a consideración de los dirigentes del Partido Colorado toda mi carrera política (…) Creo que tengo la experiencia y estuve durante estos cuatro años a la altura de las circunstancias dentro de la Municipalidad”, expresó Fiorotto en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El concejal sostuvo que su perfil cuenta con los requerimientos que puede ofrecer la ANR a la ciudadanía y refirió que se propone como “candidato consensuado” para evitar una interna sangrienta.

“Hice posible que crucemos comunicaciones con dirigentes del Partido (ANR) y estos últimos días se ha aumentado la comunicación (…) Creemos que podremos ser evaluados y gozar de la preferencia del electorado”, agregó.

Opinión sobre Óscar Rodríguez

Por otra parte, el concejal opinó sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez y calificó que lo separa en dos perfiles.

A su criterio, el titular de la Comuna capitalina ahora es hiperactivo y hace trabajar a los más de 8.000 funcionarios que tiene a su cargo, además busca reivindicarse ante la ciudadanía.

Mientras que anteriormente –durante su gestión como concejal– actuaba como brazo ejecutor de las decisiones del ex jefe comunal Mario Ferreiro.

“Él y otro concejal más capitaneaban una multibancada de una cantidad importante de concejales, apoyando en decisiones positivas o negativas a Mario Ferreiro, que resultaron en todos los contratos inconstitucionales que se firmaron. Por ejemplo, con Parxin para el estacionamiento tarifado, TX Panamá y otros”, dijo.

Además de Fiorotto, otros políticos que lanzaron su precandidatura fueron Julio Ullón, Hugo Ramírez, Óscar Tuma, Martín Arévalo y el empresario Juan Manuel Brunetti.

Figura de Joaquín Roa

Después del 21 de enero, el equipo de Colorado Añetete empieza a proyectar una hoja de ruta de cara a las Elecciones Municipales y las internas partidarias previstas para el 12 julio.

Entre los nombres que surgieron, figura el del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, cuyo perfil y gestión se destacan en el ambiente político.

Al respecto, Roa fue consultado este lunes sobre el tema y refirió que no conversó con el presidente Mario Abdo Benítez sobre ello. Además, dijo que le halaga que su perfil sea tenido en cuenta.

“Hay todavía mucha agua que tiene que correr, sería tonto que dijera que no me siento capaz de asumir la intendencia, pero no hubo ningún diálogo”, concluyó.