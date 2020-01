Desvinculan a 385 empleados con sueldos de hasta G. 15 millones

Aun cuando la cantidad es bastante exigua si se considera que extraoficialmente se maneja que la Municipalidad de Asunción cuenta con unos 10 mil empleados, tanto en dependencias de la Intendencia como de la Junta Municipal, ayer el intendente Óscar Nenecho Rodríguez informó sobre la desvinculación de 385 funcionarios.

El jefe comunal aclaró que no entregará aún la lista de personas que se encuentran afectadas a esta medida administrativa, ya que primeramente les harán llegar las notificaciones correspondientes. Descartó que las mismas puedan impulsar alguna demanda contra la institución municipal, ya que a su criterio se tomaron todos los recaudos legales y administrativos para evitar llegar a esa situación. Asimismo, resaltó que los salarios más altos del personal a ser sacado del plantel municipal oscilan entre los G. 12 millones y 15 millones y que corresponderían principalmente a directores generales, directores y asesores de la administración anterior. El grupo de desafectados está conformado por 102 nombrados y jornaleros con menos de dos años de antigüedad en la Comuna asuncena, 123 contratados, 80 honorarios y 80 comisionados de otras instituciones (ver infografía). Ante la consulta si bajo su mandato ya realizó alguna contratación, el intendente Nenecho Rodríguez aseveró que no hizo ninguna. AFECTADOS En otro momento, el jefe comunal asunceno sostuvo que no puede afirmar que el personal que hoy es sacado de la Municipalidad de Asunción corresponda a los denominados planilleros o gente que haya sido contratada o nombrada por cupo político de autoridades de turno. “Lo que sí podemos decir es que se trata de empleados que no tienen la antigüedad necesaria, que fueron contratados o nombrados recientemente y que la administración que encabeza considera que se puede prescindir de sus servicios”, precisó. Apuntó que están realizando más estudios con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos para tomar las mismas medidas en el futuro inmediato con empleados que no reúnen los requisitos para seguir en el plantel municipal. Acotó que también se encuentra en proceso un sumario administrativo que afecta a un grupo importante de funcionarios, cuyo resultado se dará a conocer una vez que el mismo culmine. “Estos son los primeros que van a ser desvinculados. Pero el estudio del personal con los técnicos de Recursos Humanos proseguirá y más adelante habrá más novedades. La salida de todos esos funcionarios no implica que no haya más desvinculaciones”, expresó seguidamente. RECURSOS El intendente asunceno explicó que la rescisión de relación laboral con 385 funcionarios sin la debida antigüedad y cuyas funciones ya no son consideradas necesarias por el Ejecutivo Municipal significará reducir el gasto en Servicios Personales (Rubro 100) en lo que respecta al pago de salarios. En ese sentido señaló que la salida de todos esos empleados permitirá un ahorro mensual de G. 1.694.549.908, lo que en todo lo que resta del actual mandato significa un monto de G. 22.029.148.804. En esos números que ya no serán erogados para el abono del sueldo se contempla el aguinaldo correspondiente al presente año 2020. En una reciente visita al cementerio de la Recoleta, donde se reunió también con empleados de los camposantos del este y del sur, el jefe comunal dijo que otro aspecto que tendrá en cuenta en lo que le resta de administración es la reingeniería de los trabajadores, ya que en la actualidad se precisa de más funcionarios en las áreas operativas que en las administrativas. Puntualizó que hay mucho por hacer en la ciudad para alcanzar el mejoramiento de las áreas verdes, de la capa asfáltica y otros aspectos que son reclamados por los contribuyentes.



corrupción municipal



Rescisión. Primeros desafectados no serían ni planilleros ni gente ingresada por cupos políticos.



Futuro. El intendente Nenecho Rodríguez dijo que hay sumarios y habrá más descontratados.



No puedo afirmar que los empleados desvinculados sean planilleros ni si corresponden a cupos políticos. Lo cierto es que no tienen antigüedad suficiente y podemos prescindir de ellos.

Nenecho Rodríguez, intendente.



1.694

millones de guaraníes es el dinero que se ahorrará en salarios cada mes con la salida de estos empleados.



22.029

millones de guaraníes, que ya incluye el aguinaldo, ya no será erogado en el rubro de servicios personales.