Mario Abdo "respeta" críticas y asegura que no permitirá corrupción

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que no permitirá la corrupción.

El Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) y Petróleos Paraguayos (Petropar) son algunas de las instituciones que se encuentran en el foco de las críticas por procesos de compras aparentemente irregulares durante el combate a la pandemia.

Ante la gravedad de la situación y el paro de las actividades económicas que también generan mucha incertidumbre en la ciudadanía, hasta el cargo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, corre riesgo.

Sin embargo, el mandatario refirió que respeta las críticas, pese a los esfuerzos que viene realizando el Gobierno para paliar la situación y aseguró que renueva su compromiso en la lucha contra la corrupción.

El titular del Ejecutivo hizo referencia a la portada de Última Hora de este viernes que tiene como título principal: "Advertencia: La corrupción le puede costar el cargo a Abdo". Manifestó que no estaba de acuerdo con el título, pero que respetaba los cuestionamientos y los criterios de los medios de comunicación.

“Creo que este es un momento de tratar de ser lo más responsables posible (…), respeto absolutamente los criterios de todos y vamos a seguir tratando de demostrarle a la ciudadanía nuestro compromiso con los valores que hemos sostenido toda la vida y uno de esos valores es la transparencia y la lucha contra la corrupción”, expresó Abdo.

El jefe de Estado reiteró que no permitirá que se “desvíe un solo guaraní” y que se buscará comprobar todas las denuncias que se realizaron a través del trabajo del Ministerio Público.

“Nosotros contribuimos muchísimo con la Fiscalía para que ellos puedan hacer las investigaciones necesarias y la Fiscalía sabe que cuenta con todo el apoyo de todos los datos que tiene el Ejecutivo en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad”, agregó.

Irregularidades en Salud

Por otra parte, en cuanto a las irregularidades que se destaparon en Salud Pública, Abdo dijo que no se mete en cuestiones muy internas, pero refirió que la institución no es responsable de las compras que realiza el sector privado y que tampoco puede aceptar lo que no cumple con las especificaciones solicitadas.

El mandatario ratificó su confianza al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien desmintió este jueves supuestos rumores de renuncia al cargo.

“Él está trabajando en el decreto que vamos a presentar para describir el funcionamiento de la cuarentena inteligente y él tomó la decisión de hacer cambios internos en la institución para renovar el compromiso y generar confianza”, señaló durante una entrevista con GEN TV.

Desde este lunes 4 de mayo, el Gobierno implementará una cuarentena inteligente en diferentes fases, a fin de que la economía se reactive paulatinamente y no se genere una masiva propagación del virus.

Las irregularidades denunciadas hasta el momento tienen que ver con supuestas compras sobrefacturadas de mascarillas, camas y otros insumos.

Todo esto provocó la salida de varias personas del Gobierno de Mario Abdo, entre ellas la del ex presidente de la Dinac Édgar Melgarejo, la ex titular de Petropar Patricia Samudio y dos directores generales del Ministerio de Salud: la doctora Lourdes Rivaldi, de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, y Alcides Velázquez, de la Dirección General de Administración y Finanzas.