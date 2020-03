Mario Abdo dice que competencia fortalece al partido

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó este miércoles estar confiado en que los distintos movimientos colorados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) lograrán un consenso. No obstante, aclaró que esto no significa que habrá candidaturas únicas de cara a las elecciones municipales de este año, informó el corresponsal Robert Figueredo.

"El problema es que los conceptos no se manejan adecuadamente o no se quiere entender. El consenso no significa candidaturas únicas, o si no vamos a cercenar que emerjan liderazgos en cada distrito", expresó el primer mandatario en conversación con la prensa en Coronel Oviedo, durante la jornada de gobierno que realizó en los departamentos de Caaguazú y Guairá.

"El consenso significa acordar sobre un proceso transparente, donde entendamos la complejidad del nuevo sistema eleccionario (...). No significa que va a haber candidatos únicos en todos los lugares, claro que va a haber competencia, eso fortalece al partido", añadió Abdo Benítez, al tiempo de advertir que las nuevas leyes que modifican el proceso de comicios significarán mayor burocracia, pero también mayor transparencia.

Mencionó específicamente la ley de financiamiento político y el desbloqueo de listas, así como el requerimiento del propio Partido Colorado de estar al día con los aportes partidarios. Al respecto, señaló que el costo promedio para que una seccional se ponga al día oscila entre los G. 20 a 40 millones.

Para eso, aseguró el presidente, será necesaria la unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana, ya que cada partido requerirá de una nueva estructura administrativa para hacer frente a los requerimientos legales.

Sobre el punto, advirtió que los movimientos más pequeños son los que enfrentarán mayores problemas por falta de recursos financieros y administrativos.

"Solo en las seccionales, si uno quiere ponerse al día en los pagos va a ser una inversión por movimiento de alrededor de G. 8 mil millones, en promedio, para tener todas las seccionales del país y todas las candidaturas a intendente, concejales municipales del país. Solo eso va a costar la inscripción de candidaturas completas", sostuvo el titular del Poder Ejecutivo.

Alderete lidera negociación

Respecto a la eventual reconciliación con el movimiento Honor Colorado, el presidente dijo estar confiado en que se llegará a un acuerdo, pero que él no está a cargo de las negociaciones, sino José Alberto Alderete.

"Yo no tengo problemas de conversar con quienes tenga que conversar, soy un hombre de palabra y cumplo los acuerdos. Hoy se ha designado a una persona, José Alberto Alderete. Le ha dado la confianza el líder del movimiento Honor Colorado y yo también le he dado la confianza (...). Le pedí que no hable solo con los actores mayoritarios, sino con todos los actores dentro del partido", comentó el primer mandatario.

Las negociaciones para una eventual unidad entre Honor Colorado y Colorado Añetete se llevan adelante desde hace varias semanas, en lo que se denominó la operación cicatriz.

El pasado martes, durante una reunión en la Junta de Gobierno en la que se discutía dicho consenso, dirigentes partidarios casi llegan a los golpes.