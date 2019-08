Mario Abdo declarará este domingo sobre acta de Itaipú

Lea más: Con festival artístico, manifestantes piden juicio político para el Ejecutivo

Los agentes fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Susy Riquelme se constituirán en horas de la mañana en la casa presidencial, con el fin de esclarecer los hechos. El acuerdo, que finalmente fue cancelado por Brasil, según las autoridades, representaba un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE.

Abdo Benítez se puso esta semana a disposición del Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el acuerdo sobre Itaipú, firmado en el mes de mayo entre Paraguay y Brasil, vía Cancillería, pero que se dio a conocer recién en los últimos días del mes de julio.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien fue denunciado por traición a la patria, al igual que otras autoridades, también se puso a disposición del Ministerio Público. Velázquez supuestamente operó para beneficiar a una empresa brasileña con la compra de energía excedente del Paraguay.

Los fiscales ya solicitaron un pormenorizado informe sobre los aspectos técnicos del acta, además de remitir oficios a las empresas telefónicas para el cotejo y análisis de las llamadas y mensajes de todas las líneas de teléfonos de las personas que están siendo investigadas.

Las principales autoridades involucradas en el acuerdo bilateral con Brasil fueron denunciadas ante la Justicia y terminaron renunciando. Entre ellas se encuentran: Luis Alberto Castiglioni, ex canciller; José Alberto Alderete, ex director de Itaipú del lado paraguayo; Hugo Saguier Caballero, ex embajador paraguayo ante el Brasil y Alcides Jiménez, ex presidente de la ANDE.

El actual ministro de Hacienda y hermano del presidente de la República, Benigno López, también se encuentra denunciado por el mismo hecho de supuesta traición a la patria.

El acuerdo bilateral desató una crisis política en el Gobierno de Abdo Benítez, hasta el punto que se presentó un pedido de juicio político en contra suya y de su vicepresidente Velázquez.