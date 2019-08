Acuerdo secreto: Hugo Velázquez también se pone a disposición de Fiscalía

Un grupo de ciudadanos había presentado una denuncia penal contra los principales responsables del acta bilateral, entre ellos se encuentra el segundo del Ejecutivo, Hugo Velázquez, por los supuestos hechos de traición a la patria.

El vicepresidente manifestó en un tweet que "la verdad saldrá a la luz", atendiendo a que se lo vincula en el proceso de negociación del acuerdo bilateral con Brasil, por supuestamente operar para beneficiar a una empresa brasileña con la compra de energía excedente de Paraguay.

Los fiscales que investigan el caso habían anunciado que tanto el presidente de la República, como su vicepresidente, serían convocados a declarar por el acuerdo bilateral alcanzado con el Brasil, sobre la contratación de energía de Itaipú, que suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y, por ende, una desventaja para el Paraguay.

El ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez, el ex embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el ex director del lado paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, también se encuentran denunciados por el hecho.

El acuerdo se mantuvo en secreto por algunos meses y se dio a conocer recién hace dos semanas, con la renuncia del ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien se había negado a refrendar el documento por parte de la estatal.

El documento desencadenó en una serie de manifestaciones ciudadanas y en un pedido de juicio político al primero y segundo del Ejecutivo, que hasta el momento no cuenta con los votos para su aprobación, gracias al movimiento Honor Colorado, que lidera el ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Desde Honor Colorado habían anunciado que acompañarían el juicio político, pero posteriormente, tras la aceptación de Brasil de dejar sin efecto el acuerdo, decidieron mantener a sus correligionarios en el poder.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también se vio involucrado en los últimos días, por supuestamente presionar a Ferreira para que firme el acuerdo, pese a ser advertido de las desventajas.

Las investigaciones están siendo llevadas adelante por los agentes fiscales Marcelo Pecci, Lilian Alcaraz y Susy Riquelme.