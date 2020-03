En una semana 8.251 personas ingresaron al país y salieron más de 7.000

Lea más: Gobierno cierra paso de personas en el Puente de la Amistad

En ese sentido, aclaró a Monumental 1080 AM que el aeropuerto dejó de recibir extranjeros no residentes desde el 18 y que hace un día canceló totalmente sus vuelos hasta el 12 de abril, en tanto que las fronteras permanecen cerradas desde este miércoles para el ingreso de personas hasta el próximo domingo, incluso de connacionales.

Esto, ante el incumplimiento de la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud a los connacionales y extranjeros residentes que llegaron al país. El Puente de la Amistad cerró el pasó de personas el 18, luego de un primer caso de Covid-19 en el Estado Paraná de Brasil.

Arriola mencionó que muchos extranjeros utilizaron Paraguay como escala entre el 16 y el 18 y que la cantidad de camioneros que sigue ingresando para bajar mercaderías es mucha.

Asimismo, dijo que se está realizando un cruce de datos para discriminar quiénes son los que hicieron escala, los camioneros y los que se encuentran en el país a la fecha, con el objetivo de que se pueda verificar si cumplen con la cuarentena.

“Vale decir que no son 8.251 las personas que están dando vueltas por el territorio nacional y que esta cifra se reduce, no te puedo decir un porcentaje, porque no lo tengo a mano, pero considerablemente y en su totalidad están identificadas, porque para eso nosotros tenemos una base de datos y se hace un cruzamiento con Dinac y Salud y sus respectivas declaraciones juradas”, remarcó.

Entre otras cosas, dijo que los connacionales que están varados o no pueden ingresar al país, ya están siendo asistidos por los respectivos consulados para ubicarlos en hoteles para que cumplan con la cuarentena y evitar así la propagación.

Así también, contó hay dos mujeres con un embarazo de riesgo en Uruguay y que indefectiblemente deben ingresar al país lo antes posible. Afirmó que la Secretaría de Repatriados y los consulados están evaluando cada situación.

A la fecha, existen tres personas fallecidas a causa de la enfermedad, 41 casos confirmados y la circulación comunitaria del virus, por lo que se intensificaron las restricciones en el país.