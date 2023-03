Directora del HNI anuncia cambios y no ve motivos para renunciar

La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), anunció a radio Monumental 1080 AM el cambio de cuatro médicos del área de Obstetricia, tras el parto que se registró en el piso del centro asistencial. El bebé está delicado y luchando por su vida.

"Ahora vamos a ver con la directora médica y lo más seguro es que sean cuatro los que serán cambiados", acotó.

Igualmente, González no descarta la posibilidad de renunciar "por salud mental y por sus familiares", aunque considere que "no hay razones" para que presente su dimisión.

"No creo tener razones para renunciar, porque no estoy en la cadena de atención, pero es una posibilidad por mi propia salud mental y por mis familiares", expresó.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía inició una investigación por un posible hecho de omisión de auxilio y una enfermera ya fue imputada. Además, dos médicos fueron convocados a una audiencia indagatoria. A la par, enfermeros y otros funcionarios del Hospital Nacional exigen que la directora del HNI renuncie a su cargo.

Así también, habló de una "cadena de responsabilidades" y que se investigará a todos los departamentos del hospital.

"Acá hay una cadena de responsabilidades. Es una lástima que del caso me haya enterado a través de videos. No tuve un informe de los encargados", reprochó y sostuvo que en la atención de la madre del bebé no se cumplió con el protocolo establecido.

Por otro lado, habló sobre la difícil situación que atraviesa el centro asistencial a su cargo a causa de los reposos de médicos y enfermeras por chikungunya.

“Es una realidad que tenemos a muchos médicos y enfermeros con reposos por chikungunya. Yo también estuve de reposo y volví para algunas firmas administrativas y me encuentro con esto", prosiguió.

La salud del bebé

El pequeño está delicado y luchando por su vida en Cuidados Intensivos. Sigue entubado, con anticonvulsivantes y antibiótico.

La abuela del recién nacido exige un informe oficial sobre el estado de salud del bebé que nació en el piso del hospital el pasado jueves. Los familiares denuncian que no fueron atendidos a tiempo por el personal del centro asistencial.