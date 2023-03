Bebé que nació en el piso sigue en estado delicado, lamenta su abuela 

Con mucho dolor e impotencia, la mujer solo pidió a los médicos que salven la vida del bebé. “Mi hija todo el día llora y me dijo que no le ve bien a su bebé”, expresó.

La abuela del recién nacido también exige un informe oficial sobre el estado de salud del bebé.

“Yo les pido un informe completo y me dijeron que por ahora no se puede, porque las doctoras que le atienden están de reunión. Yo quiero un informe completo, pero no me están pasando y así me tienen”, reclamó.

Bebé que nació en el piso del HNI se encuentra en estado delicado



"Tuvo un episodio de 5 horas que no orinaba. Sigue con muchos antibióticos", dice la fiscal Yennifer Marchuk.#AM1080 pic.twitter.com/nDMloMkK7y — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 20, 2023

La fiscala Yennifer Marchuk está al frente de la investigación y detalló que el bebé sigue entubado, con anticonvulsivantes y antibiótico. “El bebé está luchando, está en un estado delicado”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Todo lo ocurrido derivó en una investigación por un posible hecho de omisión de auxilio. Una enfermera ya fue imputada y dos médicos están siendo investigados. Se trata de los doctores César Aquino y Fermina Espínola.

Por su parte, Luz Leguizamón, presidenta del Sindicato de Enfermería del Hospital Nacional, dijo a la emisora radial que todo se debe investigar bien, ya que están atacando a una enfermera que no tiene para pagar un abogado.

"Ella tiene un excelente currículum, ella cumplió con todo el protocolo, pero el ataque es solo a ella y no a los demás", afirmó. El gremio de enfermeros exige la renuncia de la directora Yolanda González.