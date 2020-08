Detectan un caso positivo de Covid-19 en la PMT de Asunción

El caso positivo se dio en un agente de la Unidad Motorizada y que esta persona está aislada desde el 3 de agosto pasado, luego de presentar algunos síntomas.

"Todo el resto de la agrupación no ha presentado ningún síntoma, entonces conforme a la recomendación de la Superintendencia de Salud de la Municipalidad de Asunción, el resto del personal sigue trabajando normalmente", expresó en conversación con un medio local.

Aclaró que los demás funcionarios no fueron sometidos al hisopado, no están aislados y hasta la fecha no presentaron síntomas de la enfermedad.

Los agentes trabajan normalmente a la fecha y solo se procedió a la desinfección en cuatro oportunidades en la Agrupación Motorizada desde el 3 de agosto pasado hasta este miércoles.

Mencionó que el personal, conformado por 30 funcionarios, diariamente tienen muchos contactos en las calles y en otras unidades.

Explicó que desde que inició la pandemia del coronavirus no dejaron de trabajar, siempre cumpliendo con todo el protocolo sanitario del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud de la Municipalidad capitalina.

Afirmó que fueron los primeros en exigir la utilización del tapabocas, la desinfección de los móviles de las oficinas dentro de la Municipalidad de Asunción desde el 12 de marzo pasado.

No fue necesario que otros se hagan el test, dice doctora

La doctora Irma Peña, de la Superintendencia de Salud de la Municipalidad de Asunción, dijo que el caso positivo del agente de la PMT está siendo monitoreado por la Comuna desde el 2 de agosto pasado y como ya fue aislado no se realizó otras pruebas en sus compañeros porque la posibilidad de contagio es mínima, porque ya pasaron 10 días.

Explicó que la Municipalidad tiene un equipo de respuesta inmediata y a todas las personas que tienen síntomas del Covid-19 se les prohíbe el ingreso a sus puestos de trabajo. Estas personas se reportan y pasan a aislamiento inmediatamente.

"No es que esperamos que haya un resultado positivo para empezar a accionar, este funcionario ya estaba aislado de sus demás compañeros y del resto de la Municipalidad. Su último día de trabajo fue el día 2, a la noche, cuando empezó a sentirse mal ya no se fue a trabajar, se reportó y ya entró en aislamiento", expresó a un medio local.

Explicó que una sola persona tuvo contacto con él no más de 20 minutos y con las medidas de bioseguridad, tenía tapabocas y casco.

"Por esta razón solo él entró en aislamiento, le solicitamos la prueba del Covid-19, dio positivo pero dentro de su aislamiento, por esa razón no fue necesario que más personas entraran en aislamiento y también que otras personas necesitaran hacerse el test", refirió.

Explicó que la última jornada de trabajo que realizó el agente no estuvo en contacto con personas de la calle.

Hasta la fecha el coronavirus mató a 82 personas en Paraguay y la cantidad de contagios es de 7.234. Entretanto, los recuperados suman 5.276.