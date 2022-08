La politóloga Milda Rivarola, en conversación con Monumental 1080 AM analizó la situación electoral tras el anuncio de los Estados Unidos de designar como corrupto al líder del movimiento Honor Colorado y ex presidente de la República, Horacio Cartes .

A la consulta de si la designación de corrupto causaría que haya menos gente que vaya a votarle, Rivarola dijo que es poco probable.

"No creo, o sea, puede afectar a financistas empresarios interesados, qué sé yo, en la estabilidad económica, en defender sus propios intereses empresariales. (...) Pero Cartes en el momento de ser electo presidente, en el 2013, era ya un ex presidiario (igual ganó)", sostuvo.

Dijo que los propios colorados cambiaron sus estatutos para que él fuera presidente, por lo que no cree que esta dignación tenga efecto a nivel electorado.

De la misma forma cree que no pueda haber desbandes en el Congreso Nacional. "No creo, desbandes va a haber cuando en el momento o en la semana anterior a las elecciones los operadores y punteros colorados cartistas se queden sin financiamiento, ahí va a ocurrir los desvanes", señaló.

Argumentó que sin el dinero del empresario Cartes, se acabará el movimiento de la ANR, Honor Colorado. "La clave de su candidatura como presidente, no era su habilidad para gobernar ni su carisma personal, era su capacidad de financiar un partido", aseguró.

En ese sentido, indicó que para el Grupo Cartes y para Cartes, a parte de la negativa o de la prohibición de entrar a los EEUU, ese tipo de designaciones o acusaciones supone un castigo económico. O sea la imposibilidad de mover dinero a través de los EEUU, el riesgo que le bloqueen las cuentas.

"Yo creo que ese es el efecto primero y es el efecto buscado por el departamento del Estado norteamericano", añadió. No obstante, dijo que por el peso que Cartes tiene dentro de la política nacional y la colorada, necesariamente eso afecta también.

Sin embargo, consideró que no se lo puede comparar con el político fallecido Lino Oviedo, que tenía un carisma personal y un manejo "no económico de su gente", que según Rivarola no es el caso de Cartes.