Informe de EEUU generó un "tiro por rebote" en Cartes y sus aliados 

La designación del ex presidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por parte del Gobierno de Estados Unidos tiene un efecto de “tiro por rebote”. El primero de ellos es el planteamiento de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, considerada como un brazo protector que impide avanzar en las investigaciones de lavado de dinero que salpican al conglomerado del Grupo Cartes.

Para la analista política Milda Rivarola, no hubo antes una acusación desde EEUU contra un ex presidente de la República. “Pero la intervención en crisis política paraguaya de la Embajada de Estados Unidos siempre fue permanente. Como antecedente tenemos lo ocurrido en 1997 con el Marzo Paraguayo. En distintas ocasiones que hubo crisis, ellos están interviniendo”, recalcó en primer término.

A su criterio, el primer efecto que genera es inmediato y directo contra Cartes y su familia, que ya no pueden ingresar en territorio norteamericano, pero al mismo tiempo, hay una reacción política traducida en el intento de juicio político para desnudar la protección de la Fiscalía.

“Es un tiro por rebote como se usa en la jerga militar. El efecto es directo porque afecta la capacidad de viajar a Estados Unidos, invertir, aunque dicen que no puede usar bancos norteamericanos para sus movidas de dinero. Eso le afecta directamente a Cartes”, sostuvo.

Reforzó la tesis de que hay efecto inmediato con el intento de juicio politíco y remoción de la fiscala general del Estado. “Se direcciona hacia una parte y cae en el otro lado”, recalcó.

Rivarola sostuvo que la Secretaría de Estado de EEUU sabía los efectos de una declaración. “No es que le cayó nomás a la que estaba en el costado. Conocía los posibles efectos”, sostuvo.

empresarios aliados. Milda significó que otro punto interesante de la movida es que sectores empresariales que habían apoyando permanentemente a Cartes, como la Asociación Rural del Paraguay, ahora se desmarcan del asunto.

“Le está golpeando a nivel de su entorno y amigos empresarios. No es porque no sabían antes, sino que están empezando a temer que a ellos les pase lo mismo. Si te pegás a un personaje con esa carátula encima estás arriesgando tus negocios, exportaciones. Está golpeando cosas”, significó.

A nivel electoral, la analista afirmó que Cartes va a fortalecer y reforzar su campaña política interna. “Es el único mecanismo que tiene para defenderse de una acusación, con ampliar su control interior”, refirió. Agregó que es prematuro predecir efectos electorales en las internas coloradas, pero que si la Fiscalía se limpia habrá más efectos.

impacto dinámica. Para el politólogo Marcos Pérez Talia, lo ocurrido con el informe de EEUU abre un impacto en la dinámica del sistema de partidos. Sostuvo que hay por los menos tres interrogantes que se plantean a partir de lo que ocurrió. En primer lugar, menciona que el informe oficial es una especie de bomba atómica en medio de un proceso electoral.

“Históricos aliados del Partido Colorado como la UIP y el presidente de la Rural salen a desmarcarse del cartismo, quiere decir que esto impacta fuertemente en grupos económicos y sociales que han sido aliados del cartismo”, sostuvo.

Pérez Talia dijo que eso mismo se puede reprisar en otros espacios de la sociedad. “Hay que ver cómo se va a ir trasladando a otros espacios de la sociedad”, dijo.

Sostuvo que al interior de la propia interna del Partido Colorado puede generar un nuevo relato.

“Ojo con Cartes, que Cartes no sufra lo mismo que le pasó al ex presidente Hernández (ex presidente de Honduras extraditado a EEUU), puede ser un relato de campaña. Vengan a estas carpas, a esta facción, porque la otra carpa puede sufrir el alejamiento de su líder, que es el principal financista, puede significar un relato atrayente”, indicó.

El politólogo sostuvo que el cartismo necesita auparse en el propio Partido Colorado, que sigue siendo fuerte, con bases muy importantes en toda la estructura de Paraguay.

“Necesitan seguir manteniendo la correlación de fuerzas en la Justicia, la Fiscalía y el propio aparato de Gobierno”, sostuvo.

Como hipótesis, agregó que no sería descabellado pensar en un acercamiento hacia la facción oficialista para garantizar mínima correlación de fuerzas que permita al cartismo mantenerse indemne a la amenaza externa. “Hay una amenaza externa que puede afectar a la correlación interna”, insistió.

Finalmente, agregó que hay que observar si el vicepresidente Hugo Velázquez aprovecha el escenario para dar vuelta las encuestas.

Es un tiro por rebote, como se usa en la jerga militar. El efecto es directo porque afecta la capacidad de viajar a EEUU. Milda Rivarola, analista política.

Salen a desmarcarse del cartismo, quiere decir que esto impacta fuertemente en grupos económicos. Marcos Pérez Talía, politólogo.