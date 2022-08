Horacio Cartes se lanza contra Mario Abdo: "Tohóna tojapiro"

Horacio Cartes dijo que intenta no hablar de su principal adversario para la titularidad de la ANR, Mario Abdo Benítez.

El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , manifestó que ni el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , ni el vicepresidente Hugo Velázquez no son adversarios para él y afirmó que prefiere no responder a los ataques, aunque reconoció que está cansado de recibirlos.

Por ello, el ex presidente respondió con un "tohóna tojapiro" (expresión vulgar en guaraní usada en sentido de repudio) al actual jefe de Estado durante un acto proselitista. Sus palabras fueron bien recibidas por los presentes con gritos y hurras.

En otro momento, Cartes aseguró que "se esfuerza mucho" en no hablar de Abdo Benítez ni de Velázquez porque no son rivales para él.

"Yo me esfuerzo mucho en no hablar de Marito, porque Marito ni Hugo Velázquez ndaha'éi contrario (no son rivales), pero todo el día (recibo) insultos, que defiendo a la fiscala general", prosiguió.

Días atrás, Mario Abdo aseguró que el Ministerio Público atraviesa por una fuerte falta de credibilidad y cuestionó al cartismo por intentar sostener a Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado.

Mario Abdo Benítez viene lanzando duros mensajes contra Cartes en esta última etapa electoral, de cara a las elecciones internas de la ANR.

El mandatario y líder del movimiento Colorado Añetete decidió recientemente pelear con Cartes por la titularidad del Partido Colorado. Ambos se vienen disputando el poder desde el 2015 y pronto se volverán a enfrentar mano a mano.