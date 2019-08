Crisis Itaipú: "El presidente me dijo que no me preocupe", asegura Arregui

"Se escucharon varias versiones y rumores (sobre su permanencia en el cargo), pero el presidente (Mario Abdo) me dijo que no me preocupe, que no haga caso a lo que se está diciendo", subrayó Arregui en contacto con Monumental 1080 AM.

La designación de Arregui habría molestado al ex presidente y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y se supone que por ese motivo el cartismo acompañó el pedido de juicio político contra Mario Abdo y el vicepresidente, Hugo Velázquez.

Pero, en menos de 24 horas, hubo un cambio de postura y se presume que Cartes negoció sus problemas judiciales y el puesto de Arregui con el jefe de Estado, para que Honor Colorado desista de seguir con el proceso.

Fue la diputada liberal Celeste Amarilla la que mencionó que Horacio Cartes quiere evitar ser investigado por la Seprelad, teniendo en cuenta la detención de su amigo Dario Messer, que podría brindar datos sobre la presunta vinculación en hechos ilícitos.

Carlos Arregui fue designado, hace unos días, como ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes en reemplazo de María Epifanía González, que renunció cuando salió a la luz la supuesta participación de su hijo en las negociaciones sobre el acuerdo de Itaipú.

Señaló, además, que se está informando sobre las últimas gestiones de la institución y desde el próximo lunes tomará las riendas de la Seprelad.

"Hay un equipo de trabajo muy interesante y vamos a fortalecer las labores que ya se estuvieron haciendo", agregó.

La fuerte crisis política que se desató se da a pocas semanas de cumplirse el primer año de gobierno de Abdo Benítez.

El caso tomó notoriedad luego de que Pedro Ferreira renuncie como presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) al negarse a refrendar un polémico acuerdo sobre Itaipú, firmado el pasado 24 de mayo entre delegaciones diplomáticas de Paraguay y Brasil.

Después, unas publicaciones periodísticas dejaron al descubierto la supuesta implicancia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en la exclusión de un apartado sobre la venta de energía al mercado brasileño.