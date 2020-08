Covid-19: Se registran más de 100 multas por exceso de pasajeros

"No es solamente un problema con el chofer, que es justamente la persona que tiene el deber de controlar y de respetar las medidas sanitarias establecidas. Tambien la gente tiene una ansiedad de poder llegar a sus lugares de trabajo, porque hay patrones que no pueden comprender esta situación, entonces se produce una situación especial en el día a día", expresó en conversación con la emisora 1000 AM.

Lea más: Coronavirus: Anuncian que buses solo transportarán a personas sentadas

Afirmó que solo tienen 14 fiscalizadores para todo el Departamento Central, Asunción y el Bajo Chaco por lo que se realizan controles aleatorios. Agregó que hasta la fecha ya superaron las 100 multas consideradas "gravísimas", con un monto de más de G 14 millones por multa.

Reiteró que se trata de una situación "muy compleja" y que muchas veces también hay una omisión de los reportes que tuvieron.

"A los gerentes de las empresas les avisamos: Hermano estás abusando, ya se te multó dos a tres veces. Y ahí nos enteramos que los choferes no hacen llegar la multa al patrón, rompen la boleta, entonces, cuando nosotros tomamos comunicación ahí se enteran", mencionó.

Britos manifestó que actualmente el 75% de las empresas ya cuentan con los validadores instalados en toda la flota del área metropolitana, lo que sería cerca de 1.400 buses, de los 1.800 que hay.

Mencionó que el 25% restante que queda está en una etapa de instalación masiva, pero que actualmente hay empresas que ya tienen 100% de los validadores instalados.

Nota relacionada: Servicio de transporte público funcionará con normalidad

"Lo importante es que hay empresas que ya tienen instalados el 100%, vamos a estar comunicando a toda la ciudadanía cuáles son esas empresas. Hemos llegado a los 1 millón de viajes pagados con billetes electrónicos y también existen más de 100.000 tarjetas electrónicas que tienen muy poco uso", expresó.

Dijo que el 100% de los validadores electrónicos deben estar instalados para el 23 de octubre de este año y que el pago electrónico sería desde el 24 de octubre. Mencionó que las tarjetas pueden ser adquiridas en las unidades de transporte público, así como en varios puntos de ventas del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, sigue velando por el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para el servicio de transporte público de pasajeros de Asunción y Gran Asunción.

Le puede interesar: Frecuencia de buses durante el aislamiento por Covid-19 disminuye

Antes de cada viaje, las unidades deben ser limpiadas y desinfectadas, de manera a minimizar el riesgo del contagio del Covid-19 entre los usuarios.

Otra medida aplicada es el uso obligatorio de mascarillas y se permite hasta un máximo de 10 personas paradas, manteniendo el distanciamiento entre las mismas.

Además, se sugiere a los pasajeros el uso del billete electrónico para evitar el contacto e intercambio de dinero en efectivo, facilitando al mismo tiempo la tarea del conductor.