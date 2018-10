Congreso aprueba que parte de ruta bioceánica se llame Lino César Oviedo

Durante el debate, la diputada Jazmín Narváez (ANR) expresó: “Es indudable la participación de Lino Oviedo a los efectos de declarar un régimen democrático en el país. Desde los 13 años he seguido en la búsqueda de un país que todos queremos. Es probable que los chaqueños no lo amen como él ama al Chaco”.

Por su parte, el liberal Antonio Buzarquis dijo estar seguro de que el general Oviedo habrá tenido aciertos y desaciertos, pero que no se puede negar su participación en la instauración de la democracia en el Paraguay. “Si estamos utilizando este micrófono es porque él aportó algo. Si no existía esa gesta, no íbamos a estar en esta banca”, refirió.

Vinculado: Aprueban que la ruta bioceánica se llame Lino César Oviedo

Salustiano Salinas, diputado liberal, reconoció la valentía de Oviedo durante el golpe de Estado que derrocó a Stroessner. “No me puedo olvidar lo que hizo este señor que con una granada en mano ingresó a la escolta presidencial e hizo rendirse al dictador. Capaz hizo el último eslabón que faltaba, pero ayudó a traer la democracia al país”, agregó durante el uso de palabra.

Lino Oviedo murió en un accidente aéreo en la noche del 2 de febrero del 2013. El político era, en ese entonces, candidato a presidente de la República por el Unace, partido que él mismo fundó.

Estuvo preso tras la muerte del vicepresidente Luis María Argaña en 1999, pero posteriormente fue absuelto del magnicidio. Aquel asesinato había causado una gran revuelta ciudadana, conocida como Marzo Paraguayo, que terminó con ocho manifestantes muertos.

Ruta Bioceánica

El banco UBS Securities LLC (Unión de Bancos Suizos con sede en Estados Unidos) financiará la construcción de la carretera. De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto tendrá un costo inicial de USD 443,4 millones; sin embargo, el Estado terminará pagando USD 746 millones, puesto que la diferencia de USD 302 millones corresponde a los intereses del ente financista.

Este fue primer contrato de gran envergadura bajo la Ley 5074 (conocida como llave en mano), por la cual se establece que la contratista debe conseguir el financiamiento (préstamo) para la construcción, a través de bancos internacionales, y que el Estado asume como deuda pública cuando concluyan las obras (por tramos utilizables o terminados).