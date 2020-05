Confirman libertad ambulatoria de Zacarías Irún en caso de lesión de confianza

El Ministerio Público solicitó revocar la medida alternativa a la prisión otorgada por la jueza Cinthia Garcete; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, Segunda Sala en lo Penal, de Alto Paraná, consideró que no existe fuerza necesaria para anular la resolución.

Los magistrados se ampararon en la nueva legislación que deja sin efecto la Ley 4431/2011, que obligaba a los magistrados a decretar la prisión preventiva en los crímenes (con penas mayores a cinco años).

La investigación apunta a que Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, se encuentran involucrados en un supuesto desvío de dinero público para utilizar en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior.

La causa conocida como el caso Frontera Producciones detalla que a través de supuestos contratos publicitarios se hacían subcontrataciones con otras empresas de publicidad manejadas por familiares del jefe de prensa de la Comuna.

En el caso también están acusados Alberto Rodríguez, ex intendente interino; Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa; David Espínola, ex director de Finanzas; y Carlos Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones.

La lista sigue con los familiares de Sanabria Notario, Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola, quienes aparecen como propietarios de las otras empresas publicitarias.

El senador fue imputado por instigación, luego de que Sanabria Notario declarara que él era el intendente de facto de la Municipalidad, cuando la esposa era la intendenta electa. El caso salió a la luz cuando la Comuna de Ciudad del Este fue intervenida y McLeod destituida por el Congreso Nacional.