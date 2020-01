Fiscalía acusa a Zacarías y McLeod por desvío y lesión de confianza

La fiscala solicitó además la prisión preventiva para el senador.

El dosier de 8 tomos de evidencias y la acusación resumida en 237 páginas fueron entregados ante el Juzgado penal de ferias, a cargo de la jueza Jorgelina Melgarejo.

Integran la lista de los acusados el senador y esposa, ex intendenta de Ciudad del Este, bajo cuya administración se había registrado el desvío de dinero público para utilizar en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior, según la sospecha del Ministerio Público.

La causa 13/2019 es también conocida como el caso Frontera Producciones, en el que a través de supuestos contratos publicitarios se hacían subcontrataciones con otras empresas de publicidad manejada por familiares del jefe de prensa de la Comuna.

En el caso también están acusados Alberto Rodríguez, ex intendente interino, Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa, David Espínola, ex director de Finanzas, Carlos Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones.

La lista sigue con los familiares de Sanabria Notario, Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola, quienes aparecen como propietarios de las otras empresas publicitarias.

En el caso, el senador se encuentra con libertad bajo medidas alternativas, mientras que los demás coimputados aún no tuvieron audiencia de imposición de medidas, por un pedido de aclaratoria solicitado por Rodríguez, con relación al pago de las costas de una apelación anterior que había sido rechazada por la Cámara de Apelaciones.

El senador había sido imputado por instigación, luego de que Sanabria Notario declarara que él era el intendente de facto de la Municipalidad, cuando la esposa era la intendenta electa. La Comuna de Ciudad del Este había sido intervenida y McLeod destituida por el Congreso.

TRÁMITES. La jueza penal de ferias recibió ayer la acusación fiscal e inició los trabajos de verificación de los 8 tomos de evidencias, documentaciones, presentadas por la representante del Ministerio Público, además de las 237 páginas de la imputación.

La magistrada informó que dará curso a la acusación y dejará a cargo de la jueza de la causa, Cinthia Garcete, para que fije fecha para la audiencia preliminar.