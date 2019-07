Con nueva ley, causas de políticos podrían modificarse, afirma abogada

Esta normativa permitirá descomprimir el sistema penal y también podría modificar la suerte de ex ministros y senadores que están recluidos mientras son investigados por supuesta corrupción, como el caso del ex titular del Indert, Justo Pastor Cárdenas, y el ex senador Óscar González Daher, recluidos en Tacumbú y la Agrupación Especializada, respectivamente.

De acuerdo a la opinión de la abogada Cecilia Pérez, a partir del martes los magistrados de Garantías deberían llamar de oficio a revisiones de medidas en los casos emblemáticos.

“El juez no necesita que nadie le pida nada. La ley usa el imperativo ‘deberá’. Esto entra en vigencia y los jueces deberían comenzar a hacer revisiones de oficio desde el martes”, afirmó la abogada, citando después parte del texto de la nueva ley.

“Siempre que se hallen reunidos los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva y el peligro de fuga y obstrucción puedan ser evitados por la aplicación de otras medidas menos gravosas para la libertad del imputado, el juez de oficio deberá imponerle algunas de las siguientes medidas alternativas o sustitutivas…”.

La profesional, que representa legalmente a González Daher, en su proceso por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, cree que una vez que entre en vigencia la ley se multiplicarán los pedidos de revisiones de medidas.

Sin embargo, adelantó que por el momento, no evalúa pedir que revisen la medida impuesta a su cliente, ya que el juez que lleva la causa, Humberto Otazú, se encuentra de vacaciones.

Sin embargo, no descartó realizar el trámite más adelante.

caso cárdenas. En la opinión de Pérez, de los políticos que están recluidos el que podría abandonar más rápido la prisión es Justo Pastor Cárdenas, que también enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sostuvo que el hombre, aun contando con una pericia contable favorable por parte del Ministerio Público, sigue estando en prisión. “Él debería salir el martes”, opinó.

La abogada aclaró que no todos los que pidan revisión de sus medidas van a dejar la cárcel.

Sin embargo, confía en que los jueces vuelvan a utilizar su poder y buen juicio para liberar a aquellas personas privadas de libertad que puedan demostrar que no existe en ellos un peligro de fuga y de obstrucción a la investigación de los hechos por los que fueron imputados.

La legislación actual dejó sin efecto la Ley 4431/2011, que obligaba a los magistrados a decretar la prisión preventiva en los crímenes (con penas mayores a 5 años), lo que produjo un abuso de la medida e hizo colapsar las cárceles, que llevó a que se declare la emergencia penitenciaria, debido a que la mayoría de los centros de reclusión con superpoblación y sus habitantes sobreviven hacinados y en precarias condiciones.

El artículo dice que el juez deberá imponer medidas alternativas o sustitutivas cuando se pueda evitar el peligro de fuga o de obstrucción de la investigación. Entre ellas está el arresto domiciliario, donde da la posibilidad de aplicar control vía tobilleras electrónicas.