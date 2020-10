Colorados no retroceden y se mantiene polémica sanción a Celeste Amarilla

Tras la serie de cuestionamientos legales que aparecieron en contra la resolución, 35 legisladores opositores presentaron un proyecto de resolución para revocar la sanción. El texto generó un amplio debate este martes en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Expertos advirtieron sobre un quiebre institucional y la abierta violación de la figura de la inmunidad de palabra con la que cuenta un legislador. Además, señalaron que la legisladora no tuvo derecho a la legítima defensa.

Tanto la bancada de Honor Colorado como la de Colorado Añetete, así como algunos liberales, se mantuvieron en la posición de que la sanción debe regir para la liberal, por haber señalado que más de la mitad de los legisladores ingresaron con dinero ilícito.

Sin embargo, por mandato partidario, algunos de los diputados liberales que habrían apoyado la suspensión votaron por revertir la decisión. Los mismos hicieron constar de qué lo hacían solo por pedido de Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Tras percatarse de que había mayoría simple para revocar la resolución, los colorados reiteraron de que se requerían de dos tercios para rever la decisión. Pedro Alliana llamó a votación, sin considerar la propuesta de la oposición.

Finalmente, la resolución fue ratificada por 46 votos que rechazaron la revocatoria, mientras que 36 legisladores votaron por rever la sanción contra Amarilla.

Colorados mantuvieron su postura

La diputada por el PEN, Kattya González, expresó su preocupación por las decisiones que se toman dentro del cuerpo legislativo, basados solo en la mayoría circunstancial.

“La libertad de opinión dentro de un foro parlamentario no puede ser censurada. Esto agrede al proceso democrático. Vale la pena reflexionar el papel de un parlamento en una democracia. Si no somos capaces de respetar las opiniones de minorías no podemos llamarnos parlamento”, dijo.

El diputado Sebastián Villarejo, solicitó oficialmente al pleno la revocatoria de la decisión para hacer justicia y recuperar el sentido constitucional del trabajo de la cámara. El legislador dijo que, a pesar de tener una gran oportunidad, los que cuestionaron a Amarilla no aprovecharon la ocasión para decir que no recibieron dinero sucio.

El liberal Édgar Ortiz, reiteró su postura de suspender a su correligionaria y aseguró que la legisladora se pasó ofendiendo a todos los sectores. Denunció que incluso lo amenazaron de echarle se su partido por su voto.

“Es una señora que se pasó ofendiendo, yo vine al Congreso para trabajar y no pelearme con nadie. En el Brasil, a Jair Bolsonaro le castigaron cuando estaba en el Congreso por ofender a una colega. Esta señora, nuestra colega, le ofendió a toda esta Cámara de Diputados y nos dicen que no tenemos derecho a castigarle”, dijo el diputado.

El diputado liberal desafió a Celeste Amarilla que recurra ante la justicia si es que considera que él y otros colegas ingresaron al Congreso con dinero sucio. “No podemos permitir que la infamia y la calumnia llegue con el cuento de la libertad”, expresó Ortiz.

El diputado Jorge Brítez, reivindicó la libertad de expresión. Aseguró que es una “verdadera vergüenza” que una persona sea sancionada por lo que dijo. “Acá hay que entender lo que se quiso decir. Se cuestiona cuando dijo que los maestros son burros, pero se entiende que quiso decir que ellos necesitan capacitarse”, refirió.

Por su parte, el colorado Derlis Maidana, buscó justificar la validez legal de la suspensión alegando que el reglamento interno lo permite. La colega Celeste Amarilla incurrió en una inconducta y eso fue sancionado. Señaló que la legisladora nunca denunció ante la fiscalía el nombre de los diputados que cree que se valieron de dinero sucio para llegar al cargo.

“Como cámara soberana tomamos atribuciones y no quisimos acallar denuncias. Actuamos por reiteradas violaciones a nuestro reglamento interno. Hay una indignación selectiva. No se hace denuncia ante la OEA cuando en el senado Fernando Lugo no hace jurar senadores electos como Horacio Cartes y Nicanor Duarte”, dijo.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, aseguró que está preparado para ir preso por sus ideas y denuncias. Ratificó que la suspensión fue correcta.

“Voy a hablar por convicción y no porque Celeste Amarilla sea una figura política. Muchos oportunistas hablan de censura. No le acusamos ante la justicia, a pesar de que lo merece”, amenazó Núñez.

El diputado quiso justificar la decisión del pleno en que tiene pruebas de que la diputada liberal violó la Ley de Financiamiento Político, al reconocer que compró su banda por USD 200 mil.

El diputado colorado reafirmó de que está seguro de que actuó en virtud a la Constitución Nacional y respetando el Código de Ética del Congreso.

Diputado se sintió aludido

El colorado Freddy D'ecclesiis, a quien se lo vinculó al narcotráfico, aseguró que está muy dañado y dolido por la “infamia que pretende socavar a su buen nombre y el de su familia”.

El legislador dijo que, durante su convalecencia por el Covid-19, recibió ataques sin pruebas, por una persecución política, realizada por el ex ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, quien hizo “falsas acusaciones”.

“Yo jamás me he involucrado con algún ilícito. Jamás he tenido relación directa o indirecta con personas ligadas al narcotráfico. He sido víctima de maliciosos e infundados ataques”, aseguró Freddy D'ecclesiis.

Revieron su postura

La diputada liberal María López, informó que por pedido de su partido decidió revertir su decisión de apoyar la suspensión de Celeste Amarilla, a pesar de que sintió ofendida por las expresiones de su colega. Aseguró que nunca quiso violar la Constitución.

La legisladora del PLRA por Alto Paraná, formó parte de los legisladores liberales que votaron por sancionar a Celeste Amarilla, en coincidencia con la línea del Partido Colorado.

También la diputada Roya Torres, del movimiento Ganar, adelantó su cambio de postura “por la repercusión y la indignación ciudadana”, pero sostiene que se siente ofendida por los dichos de Celeste Amarilla.

El diputado liberal Hugo Capurro, pidió a Celeste Amarilla que respete a sus correligionarios. Sin embargo adelantó que cambiará su voto por pedido de su partido. Además pidió que no se expulse a su correligionario Édgar Ortiz, quien reafirmó su voz por la sanción contra Celeste Amarilla.

Hugo Capurro denunció que el PLRA está en manos de una persona incapaz y aseguró que hará lo posible para que Efraín Alegre no llegue a ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal.

Antes de proceder a la votación, la diputada Kattya González aclaró que para aprobar la revocatoria era necesaria solo de mayoría simple y planteó que la votación se realice de manera nominal.

Finalmente, sin dar oportunidad al debate, Pedro Alliana ordenó que se inicie la votación primando la postura cartista.