Ciudadanos protestan contra el Gobierno por cuarto día consecutivo

Con banderas paraguayas, remeras albirrojas y varios carteles, la ciudadanía salió nuevamente a las calles en repudio al Gobierno Nacional, ante la crisis sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19.

Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional se encuentra en cubriendo la zona, para garantizar plenamente el desarrollo de la manifestación, informó la comisaria María Elena Andrada, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, en conversación con C9N.

protesta2.jpg La ciudadanía exige la renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Foto: Dardo Ramírez.

"Hay fotografías de las redes sociales que son verdaderas o fidedignas y hay fotografías que son del año pasado, una que se está utilizando mucho es de una caravana de una cola inmensa de vehículos de Ciudad del Este, eso es ya del año pasado, pero hay fotografías que sí reflejan que hay personas que están trasladándose hasta la capital", añadió.

Además, manifestó que desde el viernes pasado están "en alerta" y que el personal está presto para dar las garantías del libre ejercicio que tienen las personas de manifestarse y si el orden público no es quebrantado, no se comete un hecho punible y no hay inicios de actos violentos, se garantizará normalmente el desarrollo de la actividad.

protesta3.jpg Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional está en el lugar. Foto: Dardo Ramírez.

Bajo los lemas #ParaguaySeLevanta y #YoEstoyParaElMarzoParaguay2021, las redes sociales sirvieron como herramienta para gestar las movilizaciones contra la corrupción y por la crisis política en Paraguay.