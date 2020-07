A partir de esto, las pesquisas se enfocarán en conocer el objetivo de las imágenes halladas, según dijo una de las fiscalas del caso, María Irene Álvarez, en una entrevista en el programa La Lupa, de Telefuturo.

“Es una línea que está siendo investigada, no podemos adelantar porque estaríamos obstruyendo la propia investigación. Las diligencias que están orientadas nos van a determinar la vinculación de cada circunstancia para armar la historia de la desaparición”, refirió.

La investigación sobre la niña desaparecida dio un giro sorprendente tras la ampliación de la imputación contra el padrastro. De acuerdo con lo mencionado por la fiscala Álvarez, tras las verificaciones técnicas al celular del alemán, se encontraron que las fotos fueron tomadas en 2019 y principios del 2020.

“Las maquinarias que se utilizan para la extracción de datos son equipos que le dan garantía al proceso, porque nos permiten, por más de que se quiera adulterar, conocer todos los documentos y sus detalles, de hasta lo que se borró. Encontramos todas esas variantes y él (el padrastro) captó con la cámara las imágenes”, aseguró la representante del Ministerio Público.

Por otra parte, Álvarez mencionó que del análisis de más de 80.000 archivos, unas 50.000 de la madre y 30.000 del padrastro, solo se pudieron constatar archivos de contenido irregular en el móvil del hombre, no así en el de la mujer.

“En el teléfono de la mujer no encontramos nada”, dijo la fiscala. No obstante, los investigadores no descartan que la madre haya tenido conocimiento de la comisión de delitos, por lo que se espera la colaboración de la misma.

Consultada acerca de la tardanza para darse a conocer los nuevos hallazgos, Álvarez indicó que por la cantidad de archivos, sus contenidos y vinculaciones, se necesitó un análisis minucioso que requirió de todo este tiempo.

Seis meses para investigar caso de pornografía

Por otra parte, el fiscal Carlos Maldonado explicó que a partir de esta nueva imputación, la institución tendrá otros seis meses para investigar al hombre.

Mientras tanto, atendiendo la gravedad del caso, los fiscales indicaron que se mantendrá el pedido de prisión preventiva, tanto para el padrastro como para la madre.

“Ellos tienen medidas de prisión preventiva, y en el marco penal, el padrastro se expone hasta 10 años de cárcel. Para enfrentar todo este proceso, él deberá permanecer con la medida de privación de libertad y como no tiene arraigo y tiene parientes en el exterior, el peligro de fuga está latente. Lo que corresponde es que litigue desde la prisión”, agregó la fiscala Álvarez.

Estos nuevos elementos complican aún más la situación procesal del alemán, considerado principal sospechoso de la desaparición de la niña, que fue vista por última vez el 15 de abril, en una propiedad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Tras varios allanamientos, los investigadores aún no encuentran el paradero de la menor. No obstante, para la Fiscalía, ella sigue con vida.