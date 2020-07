Califican de golpe el rechazo de la ejecución del intendente de Encarnación

Por su parte, referentes del sector político del jefe comunal aseguran que lo acontecido en la sesión de la Junta fue un “golpe político” y que además hubo una abierta violación del reglamento del cuerpo legislativo.

Lea más: Junta Municipal rechaza ejecución presupuestaria de intendente

El rechazo de la ejecución presupuestaria y pedido de intervención causó un verdadero torbellino político y este viernes se hicieron escuchar diferentes voces.

Los siete votos colorados y el de un liberal por el rechazo a la ejecución presupuestaria del intendente va a tener más capítulos en el ámbito político que en la justicia.

El intendente de Encarnación se ratificó en sus dichos: “El que nada debe, nada Teme”. Destacó los trabajos realizados en estos cuatro años al frente de la comuna.

El jefe comunal lamentó y trató de “Judas” al concejal Julio Arévalos y expresó que lo acontecido no lo va amedrentar ni desanimar.

“Quieren entrar por la ventana, en vez de hacerlo por la puerta grande como lo hicimos nosotros con los votos en el 2015. Hace 4 años insisten con el rechazo de la rendición de cuentas de la Municipalidad de Encarnación sin ningún sustento técnico”, aseveró el intendente.

Entre otras cosas, afirmó que siempre supieron que el rechazo tiene un objetivo político, pero que hay un pueblo que lo votó luego de 85 años por un gobierno distinto y que “los cuatro años que cambiaron la historia de Encarnación no se borrarán desde la oscuridad de la corrupción política. Una y mil veces repetí esta frase, y hoy más que nunca otra vez lo digo: No temo porque nada debo”.

Manifiesto del PLRA

Tras lo sucedido, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Encarnación emitió un comunicado donde repudió de manera enérgica el apoyo del concejal Julio Arévalos al rechazo de la ejecución presupuestaria, tildándolo además de traidor y que el voto del edil no representa al partido y menos aún a la alianza que llevó a Yd a la intendencia de Encarnación.

Entérese más: Concejales de Encarnación rechazan gestión del intendente Luis Yd

“Ningún comité o miembro del Partido estaba enterado de sus intenciones, podemos presumir que su temerario voto pudo haber estado motivado por el interés de algún tipo de premiación por parte de los retardatarios que desean volver, quien sabe, ello solo lo sabrán él y su conciencia. Desde los tiempos bíblicos siempre existieron los Judas, lo que si podemos estar seguros es del repudio generalizado de los liberales y de los ciudadanos de bien que apoyamos esta gestión municipal”, señala el comunicado.

“En el día que celebramos un aniversario más del PLRA, lamentamos tener que referirnos a un afiliado, que haya sido ungido en las urnas por nuestro partido, sea hoy el traidor a la causa, esperamos que ningún liberal nunca más vote a una persona como este- que en reiteradas ocasiones ha llenado de vergüenza a nuestra institución”, indicaron, en tanto que no se descarta que Arévalos reciba una dura sanción o que incluso sea expulsado.

Finalmente, los representantes de los cinco comités liberales de Encarnación ratificaron el apoyo a la gestión del intendente de Encarnación Luis Yd- manifestando que saldrá airoso una vez más de las múltiples dificultades que las fuerzas retardatarias ponen en su camino. Asimismo, revalidaron la alianza que suscribieron de caras a las próximas municipales.

Intendente recibe apoyo de diputados de Patria Querida

Como era de esperarse tras lo sucedido en la Junta Municipal, todos los sectores empezaron a mover el tablero. Por un lado, el jefe comunal recibió la visita de los diputados Sebastián Villarejo y Sebastián García, como también de Álvaro Grau del Partido Patria Querida, quienes ratificaron su apoyo al intendente Yd y denunciaron que lo acontecido es un "golpe político" del cual responsabilizan al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Estamos preocupados por tres cosas. En primer lugar, queremos alertar lo que está pasando realmente, es una represalia directa al intendente que ha visibilizado el maltrato que ha tenido el interior del país en esta pandemia- hecho que ha manifestado de frente al Presidente de la República”, refirió el diputado Sebastián Villarejo.

Asimismo, expresó que se están solidarizando con el intendente que pertenece a un espacio de poder de un grupo de diferentes partidos y que han estado realizando denuncias penales por corrupción que están ocurriendo en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Lo que el intendente ha recibido fue un golpe, lo que paso en la sesión de la junta es una vergüenza y sin dudas es una cuestión política clara y precisa; donde la Junta Municipal no cumplió el reglamento y no se cumplió la ley”, señalo Villarejo.

El legislador explicó que en la sesión del jueves se convocó a una extraordinaria para tratar un punto en el orden del día, que era la ejecución presupuestaria, por lo que no podía tratar otro punto de manera verbal.

“Un concejal seguramente que tiene la cara por el piso por lo que hizo, quien rompiendo todas las reglas pide tratar de manera verbal sin notificación y sin que este en el orden del día una intervención, donde el presidente de la Junta demostrando ignorancia o mala fe, no llamo a cuarto intermedio, no pidió una nueva extraordinaria y no constituyo a la junta en comisión para tratar un tema como la intervención que es cosa seria", sostuvo.

Entre tanto, dijo que tiene que haber un legajo en donde diga lo que uno cree, pero que en Encarnació no tuvieron ni la valentía ni el coraje para hacer eso.

Villarejo apuntó al presidente de la república y a su Gobierno que supuestamente persigue políticamente a quienes están luchando por el pueblo y utilizan este tipo de mecanismos para tomar el poder en diferentes ciudades.

El político de Patria Querida agregó que la Constitución Nacional señala que por mayoría absoluta se puede pedir una intervención, pero explicando las causas, como un mal desempeño, ya que cuando se trata de ejecución presupuestaria y administrativa, se requiere de un previo dictamen de la Contraloría, cosa que no existió en Encarnación.

“Solicito al ministro del interior, Euclides Acevedo, que el Ministerio del Interior analice exhaustivamente si se reúne los requisitos para una intervención, el ministro tiene que leer y ver ese legajo- donde se va dar cuenta que acá no se ha cumplido ninguno de los requisitos, por eso pedimos que analice esta validez, rechace y devuelva porque es lo que corresponde- caso contrario va estar validando una afrenta a la democracia”, remarcó.