"Costó mucho sacar los cuerpos, estaban muy golpeados, tampoco quisiera arriesgar algún tipo de comentario, el accidente fue realmente muy feo, el impacto se nota", explicó.

El secretario de Estado manifestó que varias máquinas pesadas realizarán los trabajos en la zona del accidente, para intentar quitar lo que quedó del fuselaje de la avioneta, que se encuentra prácticamente enterrado, alrededor de un 1,50 metros bajo agua y lodo.

"El avión no se iba a poder sacar, el fuselaje no iba a salir con los ganchos y tirados por los helicópteros, eso se va a hacer a partir de mañana con máquinas pesadas", relató.

Afirmó además que esperarán los resultados de la pericia para conocer la causa del accidente aéreo.

"Este tipo de avión no cuenta con caja negra porque las cajas negras son para aviones comerciales de gran porte, lo que no nos explicamos es cómo no se activó la baliza", relató.

Dijo que en el momento del despegue de la aeronave las condiciones climáticas eran buenas para este tipo de máquinas, es por eso que el piloto tuvo la autorización para despegar.

Desde la SEN pusieron a disposición de las familias de los fallecidos un vuelo que los trasladó hasta la capital del país, además, tienen a disposición media docena de vehículos para que las familias puedan movilizarse en la capital del país.

Para los trabajos de rescate contaron con el apoyo de dos helicópteros, uno de ellos, de la Gobernación de Misiones, Argentina, y otro de la Gendarmería del mencionado país.

También ayudó con maquinarias la Gobernación de Itapúa y el intendente de Ayolas, Carlos Duarte, estuvo desde el inicio involucrado en los trabajos de búsqueda, según relató Roa.

Fallecidos

Todas las personas que viajaban dentro de la avioneta fallecieron, ellos son Luis Gneiting y el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el funcionario Luis Charoti y el piloto Gerardo López.

El accidente ocurrió este miércoles en horas de la tarde, luego de que el vuelo despegara del Aeropuerto de la ciudad de Ayolas, a las 18.22, con destino a la capital del país.