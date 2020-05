A un mes de la desaparición: ¿Dónde está Juliette?

Según los antecedentes del caso, Juliette fue a vivir en la primera semana de marzo pasado, a inicios de la cuarentena sanitaria a causa del coronavirus, en una vivienda de 29 hectáreas en el establecimiento denominado Monte Pacará, en la localidad de Isla Alta en Emboscada, Departamento de Cordillera, en compañía de su madre, Lilian María Zapata, y su hermana de 10 años.

La propiedad es de su padrastro, un ciudadano alemán de nombre Reiner Helmut Oberuber, de 56 años.

búsqueda de Juliette 3 La propiedad de donde desapareció la pequela tiene una extensión de 29 hectáreas. Foto: Raúl Cañete.

Aquel miércoles 15 de abril, la pequeña estaba en el patio jugando con dos cabras en horas de la mañana, cuando en un momento dado se perdió de vista de su madre, en compañía de los animales.

Ante esto, su familia comenzó a buscarla en el interior de la propiedad y su madre contó a algunos vecinos lo sucedido, todos comenzaron a buscarla. Sin embargo, llegó la noche, la niña no apareció y aun así la mujer no presentó ninguna denuncia a la Policía Nacional.

Juliette.jpg La niña Juliette, de 7 años, desapareció el miércoles 15 de abril de su vivienda ubicada en la ciudad de Emboscada. Foto: Gentileza.

La pequeña Juliette padece de una discapacidad motriz y tenía dificultades para caminar y hablar, además posee una mentalidad de una niña de 4 años y microcefalia, por lo que es imposible que haya podido alejarse mucho del casco central de la propiedad, según los investigadores.

El día de la desaparición estuvieron en el inmueble solo cuatro personas: la madre, el padrastro, el capataz y un trabajador. Dos horas después, llegó un alemán que es socio comercial del padrastro.

Mientras que la hermana mayor de Juliette estaba dentro de la casa durmiendo, por lo que no observó nada, según mencionaron los investigadores.

En un primer momento, la investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Maldonado, posteriormente se sumaron los fiscales Gedeón Escobar, Irene Álvarez y Lorenzo Lezcano.

Llamó atención tardía denuncia

Las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición luego de que un vecino del lugar se haya ido a comunicar la situación. Tras esto, los uniformados se constituyeron en el domicilio y constataron la veracidad del hecho y recién ahí, al transcurrir 24 horas, la madre radicó la denuncia por escrito.

El fiscal Maldonado manifestó que la denuncia de su desaparición fue formulada 24 horas después, lo que dificultó la investigación.

"Las 24 horas son fundamentales, se extienden casi como a un siglo en una investigación de esta naturaleza", afirmó.

En ese sentido, señaló que no es normal demorarse más de 24 horas para realizar una denuncia, más aún si se trata de un hijo. "Nos llama poderosamente la atención que se haya tardado tanto tiempo para formular la denuncia", expresó.

A seis días del hecho, las dos cabras con las que desapareció Juliette fueron halladas en la vía pública a 10 kilómetros de la vivienda, ambas estaban bien cuidadas y ni siquiera tenían sed, por lo que los investigadores presumen que una persona las dejó en el sitio.

Padrastro niega participación en desaparición

Reiner Oberüber, padrastro de Juliette, habló en exclusiva con Telefuturo y calificó de ridículas las sospechas en su contra por la desaparición de la pequeña.

Dijo que la niña siempre fue como de la familia y que no hay denuncias en su contra sobre violencia. Aseguró que no tiene motivo para haber participado en la desaparición de la niña.

Familia ofrece recompensa

En un video publicado en Youtube, el padrastro y la mamá de Juliette comentaron que se encuentran pasando el momento más duro de sus vidas.

La mujer se dirigió a Juliette como su “compañerita de vida” y le comentó que la extraña mucho. "Espero encontrarte, espero que estés con vida. Lastimosamente no podemos salir a buscarte, nos sacaron los teléfonos, los vehículos y nos prohíben salir”, indicó.

Agregó que desde la desaparición de su hija son tratados como criminales y entre lágrimas dijo que imagina que pronto se volverán a ver con la pequeña. “Por favor, la persona que tiene a Juliette que nos acerque, tiene una familia que le necesita, que le extraña”, refirió.

Por su parte, el padrastro de la niña comentó: “Hemos juntado G. 10 millones como recompensa para personas que tengan información que nos lleve a Juliette”. Pidió a las personas ser humanos y que les ayuden.

Madre y padrastro detenidos e imputados

Al cumplirse 20 días del hecho, la Fiscalía detuvo al padrastro y a la madre de Juliette, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria y fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono.

La jueza Haydée Berlinda Pereira decretó la prisión preventiva para ambas personas. Dentro del proceso penal se tiene previsto realizar una evaluación siquiátrica y sicológica a los mismos.

La fiscala María Irene Álvarez recordó que desde el momento en que la niña desaparece en la propiedad, la familia esperó 24 horas para comunicar el caso a las autoridades.

"Primariamente y en atención a que las personas conocían el estado de salud y la condición especial, sabían cómo era el manejo de una niña como Juliette, entonces desde el momento en que que afirmamos nosotros un supuesto de una conducta intencional de descuido y desaparece la niña, estando a cargo de ellos dos, ahí consideramos que hay indicios para afirmar el abandono", explicó Álvarez.

Familia de Juliette.png El padrastro y la mamá de Juliette quedaron detenidos e imputados. Foto: Captura de pantalla

Manifestó que en cuanto a la violación del deber del cuidado, la Fiscalía escuchó a varios testigos, entre ellos amigas de la pareja, profesores y maestras de escuela. Agregó que la Fiscalía hizo varios allanamientos y en algunos de ellos encontraron documentos que les permiten afirmar que la madre de Juliette tenía conocimiento de las necesidades de su hija.

Mencionó además que los investigadores tienen la información de que Juliette este año no acudía a la escuela y debía recibir una atención médica, pero la madre no cumplió con eso.

Relato de la madre

Lilian María Zapata, madre de Juliette, conversó con Telefuturo y dijo que sospecha que su hija pudo haber sido raptada y aclaró que nadie pidió ningún dinero por ella.

Además tiene la esperanza de que Juliette continúe con vida, pero al mismo tiempo afirmó desconocer quién puede ser el responsable de eso.

"Yo creo (que fue un rapto) porque no puede desaparecer así, no sabemos dónde está, uno nunca sabe si tiene enemigos o no, no tuvimos amenazas. Yo sostengo eso, pero no puedo decir quiénes son los culpables, yo misma quiero saber", fueron sus palabras.

En otro momento de la entrevista, la mujer aseguró que confía en su pareja, a quien le pidió tener mucha fuerza y fe. Le aseguró que algún día se sabrá lo que sucedió con la niña.

Declaración de testigos

Según la declaración de dos niñeras de Juliette, ambos “no brindaban la debida atención a la pequeña”, quien debía estar bajo cuidados las 24 horas.

Inclusive, una de ellas mencionó que supuestamente la menor recibía constantes maltratos por parte de su padrastro.

Días después, la fiscala Álvarez indicó que no encontraron denuncias de maltratos hacia la niña.

búsqueda de Juliette 2 La fotografía de Juliette y varias carteles fueron colocados por vecinos en la entrada de la casa de donde ocurrió el hecho. Foto: Raul Cañete

Por otra parte, Víctor Vera, uno de los trabajadores de la familia, contó que estuvo en la casa el día en que desapareció la menor, a quien vio en el patio jugando con las cabras en horas de la mañana.

El hombre refirió que no vio preocupación en la madre y el padrastro de la niña, quienes lo buscaban por el amplio terreno. Mencionó que en horas de la tarde se ofreció para ayudar en la pesquisa y que el padrastro le dijo que no hacía falta, que ya la habían localizado con un dron.

Por su parte, el abuelo de Juliette, don Rufino Zapata, manifestó que hay versiones de que el padrastro no soportaba a su nieta.

Presumen que Juliette dormía con las cabras

La Fiscalía encontró varias fotografías en el celular de la madre en las cuales se ve a Juliette y a su hermana de 10 años durmiendo con las cabras a la intemperie y en horas de la noche.

En otra fotografía se ve a la madre durmiendo con ella en el lugar de descanso de los animales.

Sin embargo, el abogado de la familia, Max Narváez Matto, y la madre de la niña negaron que que durmiera con las cabras.

Narváez Matto aseguró que sus clientes son inocentes y dijo que hay otras personas que no están siendo investigadas y que deberían estar en el proceso.

El abogado había mostrado a Telefuturo un dormitorio donde había una única cama de la vivienda, donde supuestamente dormía la niña con su madre y el padrastro.

Sin embargo, el abuelo de la pequeña, Rufino Zapata, había manifestado que en esa cama dormían solamente su hija con su pareja y que Juliette y su hermana dormían en el suelo, sobre un colchón que se guardaba en un contenedor.

Juliette desaparecida.jpg Los investigadores refieren que existen varias hipótesis sobre el caso de la niña desaparecida. Foto: Gentileza.

Padre de Juliette pide investigar entorno del padrastro

Por su parte, Stephan Le Drougamet, padre de Juliette, aseguró que la investigación policial y fiscal debe apuntar al padrastro, Reiner Helmut Oberuber. Pidió que se averigüe cuáles son los antecedentes del hombre y por qué vino a Paraguay. Anunció acciones legales, a pesar de que se encuentra en Suiza.

"Vivían con un desconocido para mí, tal vez ni Lilian (Zapata) conocía al señor Reiner. Me refiero a sus antecedentes, su pasado, qué hacía en Alemania, a qué se dedicaba, con qué fin fue a Paraguay, cuáles son sus relaciones de amistad, son buenas o tóxicas, todo debe ser investigado", aseguró el padre de Juliette, un ciudadano francés que se encuentra en Suiza.

El hombre grabó un breve video para Telefuturo en el cual manifestó que no cree posible que la madre de Juliette haya lastimado de alguna manera a su hija. No obstante, aseguró que la investigación debe apuntar al padrastro, de origen alemán.

Operativos de búsqueda

La primera vez que los investigadores inspeccionaron la vivienda fue el 17 de abril, en un primer momento la madre y el padrastro de Juliette acompañaron en la búsqueda dentro de la propiedad, sin embargo, días después ya no estaban presentes y los procedimientos fueron acompañados por un abogado de la familia.

vivienda de Juliette.jpg De esta vivienda ubicada en la ciudad de Emboscada, desapareció la niña Juliette, el pasado 15 de abril. Foto: Fiscalía.

El 27 de abril, personal de Criminalística fue nuevamente hasta la vivienda de donde desapareció la menor e incautaron varios fluidos biológicos de distintas partes, días después se confirmó que se trataba de sangre humana, sin embargo, aún se está analizando si estas muestras servirían para realizar la prueba de ADN a la madre de Juliette para confirmar a quién pertenece.

A 13 días de la desaparición, el jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, Sergio Insfrán, señaló que está prácticamente descartado que la desaparición de la niña Juliette se trate de un secuestro, debido a que ninguna persona llamó a pedir algún tipo de rescate.

El 28 de abril, la Fiscalía volvió a allanar la vivienda. En aquella ocasión, los intervinientes decidieron abrir un pozo sellado con cemento en la propiedad en busca de la niña, sin embargo, no se entró ningún rastro de la menor.

allanamiento.jpg La Fiscalía realiza el allanamiento en la vivienda de la ciudad de Emboscada, en busca de evidencias que lleven a dar con el paradero de Juliette. Foto: Fiscalía.

El 6 de mayo, la Fiscalía y los bomberos voluntarios verificaron un pozo ubicado dentro de una propiedad privada, distante a unos 8 kilómetros de la vivienda donde residía la niña Juliette. Además se inspeccionó un tajamar y tampoco se hallaron indicios de la menor.

Juliette pozo Culminó sin resultados la búsqueda de la niña Juliette en un pozo de agua y en un tajamar ubicados a ocho kilómetros de donde desapareció. Foto: Gentileza

Posteriormente, el 6 de mayo, más de 200 policías, en compañía de fiscales, integraron la comitiva que se trasladó hasta la ciudad de Emboscada para allanar nuevamente la propiedad del padrastro de Juliette.

En aquella ocasión, los intervinientes inspeccionaron un pozo ciego, además excavaron en el interior de una pieza, dentro de la propiedad, ya que un can habría detectado rastros cadavéricos, que finalmente fue descartado.

búsqueda Juliette.jpg Los bomberos voluntarios realizan una intensa búsqueda en el interior de un pozo y no hubo ningún indicio de Juliette en el lugar. Foto: Gentileza.

El 13 de mayo, una comitiva fiscal acompañada de una importante dotación de agentes policiales de diferentes unidades inició un nuevo allanamiento en el condominio denominado Valle Tucán, situado a unos 2.000 metros del casco urbano de la ciudad de Emboscada.

Allí vivía la familia de la niña antes de iniciar la cuarentena sanitaria por el Covid-19. El sitio ya había sido allanado el pasado 27 de abril en busca de evidencias que guarden relación con la investigación.

búsqueda de Juliette.jpg Las autoridades policiales en uno de los allanamientos en busca de Juliette. Foto: Gentileza.

En el marco de la investigación, la hermana mayor de Juliette fue entrevistada por sicólogos en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba y luego viajó a Suiza quedando a cargo de su padre.

Hasta el momento todas las hipótesis están siendo analizadas y los elementos probatorios están siendo elaborados en cada una de las circunstancias que llegan al conocimiento de las autoridades.

Si alguna persona tiene información de la niña se puede comunicar a la comisaría más cercana, al 911 de la Policía Nacional o al Ministerio Público.