Mamá de Juliette no descarta el rapto de su hija y defiende al padrastro

Sin embargo, pidió a los investigadores que no solo tengan como hipótesis la muerte de la niña, tras el megaoperativo que se realizó en la víspera en la propiedad del padrastro de la menor, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Dijo que su hija pudo haber sido raptada y que continúa con vida, pero al mismo tiempo afirmó desconocer quién puede ser el responsable de eso.

Leé más: "Juliette no dormía con cabras y mis clientes son inocentes", dice abogado

"No pidieron dinero por Juliette, pero quizás sea un rapto, hay que pensar en varias posibilidades. Para mí se le llevó porque no está ahí (en la propiedad). Si estaba ya le iban a encontrar. Quizás para hacernos daño a nosotros (se la llevaron). No tenemos respuesta de quiénes pueden hacernos daño, uno nunca sabe quiénes son sus enemigos", expresó.

También aseguró que, desde un principio, ella y su pareja Reiner Helmut Oberuber pensaron que alguien llevó a Juliette, pero volvió a insistir que desconoce cuál sería el objetivo detrás de todo esto.

Nota relacionada: Las nueve claves en la investigación de la desaparición de Juliette

"Yo creo (que fue un rapto) porque no puede desaparecer así, no sabemos donde está, uno nunca sabe si tiene enemigos o no, no tuvimos amenazas. Yo sostengo eso, pero no puedo decir quiénes son los culpables, yo misma quiero saber", expresó.

Tanto la madre como el padrastro de Juliette están imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono. Ambos están con prisión preventiva.

Confía en su pareja

En otro momento de la entrevista, la mujer aseguró que confía en su pareja a quien le pidió tener mucha fuerza y fe. Le aseguró que algún día se sabrá lo que sucedió con la niña.

“Todo este mal momento va a pasar, hay que ser fuerte, hay un Dios poderoso que todo lo ve. Yo realmente no pondría por nadie en el mundo la mano en el fuego, pero para mí él es inocente, él está desesperado como yo, pero yo más porque soy la mamá, es mi sangre”, refirió.

Te puede interesar: Abuelo de Juliette: "Hay versiones de que el padrastro no la soportaba"

Negó las declaraciones de su padre respecto a que, supuestamente, la niña recibía maltratos por parte de su padrastro y dijo que muchas veces Juliette le hacía bromas y solían reír juntos.

Aseguró que su pareja es una persona bastante tranquila y afirmó que ella no sería capaz de proteger a alguien en la situación en la que se encuentra y pide hallar al culpable de esto.

“No le puedo encubrir a nadie, para mí todos son sospechosos”, aseguró.

Asegura que colaboraron con los investigadores

Lilian Zapata aseguró que la gente “juzga sin saber la historia de fondo” y lamenta que muchos piensen que ella la abandonó. Sostuvo que Juliette estaba bien y que ella pagaba a otra persona para su cuidado.

También dijo que tanto ella como su pareja aportaron al Ministerio Público todo lo que vieron y lo que hicieron aquel miércoles 15 de abril pasado cuando Juliette desapareció.

Lea más: Jueza dicta prisión preventiva para madre y padrastro de Juliette

“Era un día normal, nadie se espera que su hija desaparezca, para nosotros le llevaron. Yo les conté lo que hicimos a la mañana, es todo lo que vi, estuvimos colaborando, diciéndole cómo fue nuestro día”, expresó.

Además, comentó que la obra en construcción que está dentro de la propiedad, donde fue a vivir con su pareja, se terminó antes de la cuarentena a causa del coronavirus (Covid-19), al igual que el pozo ciego, que culminó hace dos meses atrás.

Pide a las autoridades que la encuentren

Lilian Zapata dijo que le gustaría que la Fiscalía y la Policía Nacional investiguen bien y que la encuentren porque sostiene que alguien pudo habérsela llevado, "porque no puede desaparecer".

Recordó que tuvo un sueño en el que vio a Juliette con el pelo corto y por eso hace un llamado a los vecinos a que se fijen si es que ven a una niña con el pelo corto, porque podría ser su hija.

“Puede ser que le hayan cortado el pelo y no la puedan reconocer, muchas veces uno cambia con un peinado, ese fue mi sueño”, relató.

Nota relacionada: Fiscalía imputa a la madre y al padrastro de Juliette

Mencionó que en menos de un mes su vida cambió rotundamente y que es una experiencia muy traumatizante porque nadie se puede imaginar lo que es estar sin su hijo y más todavía estar en su situación, al estar privada de su libertad.

“Lo único que me importa es que se le encuentre a mi hija”, reiteró.

Denuncia tardía de la desaparición



Al ser consultada porque tardó 24 horas en realizar la denuncia de la desaparición a la Policía Nacional, ella explicó que fue porque se abocaron a la búsqueda de la pequeña en todo ese momento.

Aseguró que preguntó a los vecinos si es que no la vieron, la buscó varias veces en el extenso terreno y que no quiso ir a la comisaría enseguida para no perder su tiempo.

“La buscaba y buscaba, las horas pasaban y la desesperación era enorme, yo quería encontrar a Juliette, la estaba buscando, no quería perder mi tiempo”, manifestó.

Te puede interesar: Policía confirma hallazgo de sangre humana en vivienda de Juliette

También dijo que la búsqueda la realizó con su otra hija de 10 años, con su pareja y un amigo de este, por aproximadamente cinco kilómetros.

Sobre el punto, comentó que decidió que su otra hija viaje al extranjero porque su padre biológico le pidió porque tenía miedo que la secuestren o la rapten y que tomó la decisión de darle el permiso por su seguridad.

“Es muy doloroso, ya tengo el dolor inmenso de no tener a mi hija y la acusación es muy fuerte, muy grave, no le deseo a nadie que le juzguen de esta forma”, expresó

Juliette no dormía con las cabras

La mujer aseguró que Juliette no dormía con las cabras, como presumen los investigadores, luego de encontrar fotografías de la niña con los animales en el celular de la misma.

Explicó que ellos se tomaron muchas fotografías con las cabras y que hasta ella tiene una imagen acostada en el suelo con las cabras.

La niña no se pudo cortar

Al ser consultada sobre el hallazgo de sangre humana en varias partes de la vivienda, dijo que en ninguna ocasión la niña se pudo cortar ni lastimar. “Yo no creo que hayan encontrado rastros de sangre, dicen fluidos”, expresó.

Señaló que la menor se solía alejar un poco de la vivienda, pero que enseguida la encontraban y que nunca iba lejos. Afirmó que sí existe la posibilidad de que alguna persona ingrese a la propiedad porque la calle tiene dos entradas.

Embed ''Para mi es muy difícil más todavía escuchar lo están diciendo, lo que están buscando. Quiero agradecer a toda la gente que hace sus oraciones para que pueda aparecer'', menciona entre lagrimas Lilian Zapata.

EN VIVO: https://t.co/t6FnHMTGqX

#TelefuturoPy #LaLupaPy pic.twitter.com/N6mO35pFAp — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) May 9, 2020

Pide investigar en los alrededores

La mamá de Juliette agradeció a las autoridades por la búsqueda de su hija y pidió que se investigue en los alrededores de la propiedad.

En ese sentido, dijo que deben indagar si es que hay algunos cambios, si de repente alguna persona de bajo recurso tiene más dinero ahora, dando a entender que se pudo haber recibido dinero por el trabajo de raptar a la niña.

Mencionó que los investigadores deben analizar la posibilidad de que Juliette esté con vida y que alguien la tenga. Dijo que la Policía Nacional y la Fiscalía solo se abocan a la búsqueda de encontrar un cadáver.

“Quizás sí se le llevó y si alguien le tiene se le tuvo que haber pagado, no sabemos quién pudo ser”, agregó.

Nota relacionada: "Juliette no dormía con cabras y mis clientes son inocentes", dice abogado

Con respecto a las dos personas que trabajaban en la vivienda aquel día, dijo que también podrían ser sospechosos y que quizás algunas miradas le parecían raras.

Uno de los empleados trabajó en el sitio hace aproximadamente 10 días y el otro hace tres meses.

Por último, dijo que tanto ella como su pareja, quien también está con prisión preventiva, no tienen nada que ver con la desaparición de Juliette y que lo único que desea es que se la encuentre.

En el marco de la investigación, las autoridades levantaron de la propiedad varios fluidos biológicos que luego confirmaron que se trataba de sangre humana, sin embargo, aún no se realizaron los trabajos para confirmar a quién pertenece.

Las autoridades, además, levantaron varias evidencias que están siendo analizadas.