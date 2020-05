Testigo relata detalles del día en que desapareció Juliette

Entre lo llamativo de su relato, se puede mencionar que, según él, la familia de la niña no se preocupó por su ausencia. Dijo que se ofreció a ayudarlos en la búsqueda, pero que no aceptaron.

Además, el joven mencionó que el padrastro de Juliette le aseguró que con un dron ya logró localizarla.

En una entrevista exclusiva con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, Vera contó este sábado que trabajaba con Reiner Helmut Oreburer desde el 2 de diciembre del año pasado realizando limpieza en la propiedad.

Contó que cumplió sus labores allí hasta el 7 de marzo pasado, porque luego inició la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Al respecto, señaló que su situación estaba muy difícil por la falta de trabajo, por lo que llamó nuevamente a Reiner Helmut Oberuber, el martes 14 de abril, y este le dijo que vaya junto a él al día siguiente.

No tuvo acceso a su depósito

Víctor manifestó que al querer ingresar a su depósito, donde guardaba sus herramientas y sus elementos de tereré, el padrastro de Juliette le atajó y le dijo que ese ya no era su depósito. Por la puerta estaba colocado un papel con el escrito "privado".

Mencionó que el hombre le pidió la llave del lugar y que esto le llamó la atención porque el mismo Reiner Helmut Oberuber guardaba sus herramientas y motosierra en ese lugar.

Sobre el punto, refirió que sus herramientas fueron colocadas en otra pieza que no estaba llaveada.

La última vez que vio a Juliette

Vera indicó que vio a la pequeña Juliette cerca de la casa dentro de la propiedad en compañía de su madre, Lilian María Zapata, y de su padrastro. Todos estaban con las cabras.

"Le vi a ella en la entrada, era las 8.25 (del 15 de abril). Estaba parada ahí afuera y le saludé", expresó.

Posteriormente, él y el propietario fueron juntos hasta la vivienda en construcción y allí le mostró el sector para realizar la limpieza con azada y machete. Luego, siendo las 8.40, su patrón fue a buscar a otro trabajador de nombre Gerardo, con quien luego llegó a la propiedad.

Vara empezó a realizar la limpieza en el sitio y minutos después, alrededor de las 9.00, observó nuevamente a la pequeña Juliette en compañía de su madre.

Momento en que se entera de la desaparición de Juliette

El hombre contó que estuvo realizando los trabajos de limpieza y que alrededor de las 10.20 fue a buscar su elemento de tereré del depósito. Ahí vio a la madre de Juliette frente a la vivienda.

Alrededor de las 11.15, la mujer le preguntó si no vio a su hija y a las cabras, a lo que él contestó que no. "Después se fue, entró a la casa y yo empecé a trabajar otra vez, después salió a buscarle a su hija", recordó.

Siguió contando que alrededor de las 11.55 se sentó en un sitio para almorzar y a las 12.05, aproximadamente, su patrón sale de nuevo del establecimiento.

Luego de almorzar, Vera fue junto al otro trabajador de nombre Gerardo, a quien le consultó si no vio a las cabras y a las niñas. El hombre también le contestó que no.

Buscaron a Juliette y hallaron huellas

Ambos trabajadores salieron a buscar a la niña y empezaron a realizar un rastrillaje por la vivienda y hallaron por la arena huellas de las cabras y de Juliette.

"También había rastros de la piola que se arrastraba de las cabras, seguimos, nos dimos vuelta hacia el container y ahí terminaron los rastros", expresó en conversación con un medio local.

Aseguró que ellos por cuenta propia se pusieron a buscar a la pequeña, sin recibir el pedido del padrastro o de la madre.

Tras no encontrar nada, regresó al sitio donde estaba trabajando, alrededor de las 12.55 y Gerardo también fue nuevamente a realizar su labor.

Indicó que ese mismo día, cerca del mediodía, llegó a la propiedad un alemán, amigo de Reiner Helmut Oberuber y que esta persona también estuvo realizando la búsqueda de la menor.

Madre no se preocupó por desaparición, refiere

Víctor Vera observó que la madre de Juliette estaba repasando dentro de la casa en compañía de su otra hija de 10 años.

"En ningún momento ellos se desesperaron, estaban tranquilos. La señora le buscaba a su hija, pero no estaba desesperada, ni siquiera lloraba", expresó.

A las 14.30, aproximadamente, el trabajador mandó un mensaje a la señora preguntando si no había novedad de Juliette y consultó si podía ayudar en la búsqueda. Dijo que ella leyó el mensaje, pero no contestó.

El empleado, tras no recibir ninguna respuesta, comenzó a trabajar nuevamente hasta las 15.00. Posteriormente, siendo las 16.00, observó al padrastro de la niña y a su pareja trasladarse a un sector de la propiedad a bordo de la camioneta y llevaban un dron.

Siendo las 16.55 terminó su labor y fue hasta donde había dejado su motocicleta. En el sitio encontró a don Gerardo, allí llamó a la madre de Juliette y tampoco obtuvo respuestas.

Padrastro de Juliette le dijo que ya la ubicaron con el dron

Posteriormente, llamó a su patrón a las 17.10, a quien le consultó si había novedades de la niña y ofreció ayuda para la búsqueda, ya que enseguida se venía la noche.

"Le llamé y le pregunté si no había novedad, le dije que podíamos ayudar con don Gerardo para buscarla con ellos. 'No, no, no es necesario, ya le ubicamos con el dron, pero todavía no la encontramos, seguramente está por acá', me respondió. Le dije que íbamos ir a buscarla y me dijo otra vez 'no, no, no, no es necesario, andate nomás, ya es tu hora y decile a don Gerardo que se vaya a su casa", expresó.

Aseguró que la única vez que vio al padrastro manipular el dron fue cerca de las 15.00 y luego no volvió a ver que se utilizó el aparato. Comentó que pasando las 17.30 abandonó la propiedad, mientras que el otro trabajador quedó en el sitio.

Alrededor de las 19.00 le volvió a enviar un mensaje a la madre de Juliette preguntándole si encontraron a la niña y que ella le contestó que no.

Ningún camión extraño ingresó

Víctor aseguró que si alguna persona entraba en la propiedad él se iba dar cuenta, pero que ningún camión extraño ingresó al sitio.

"Camión extraño no entró aquel día en el sitio, yo no vi ninguna novedad, no tengo idea qué pudo pasar de ella, yo estaba trabajando detrás del container", expresó.

Vera ruega a Dios para que Juliette pueda ser encontrada con vida y afirmó que dijo todo lo que sabe a la Fiscalía y que no oculta nada.

Mencionó que no tiene idea de lo que pudo haber sucedido con la pequeña, quien desde el 15 de abril sigue con paradero desconocido y este sábado ya se cumplen 24 días sin tener novedades.

Madre y padrastro detenidos

En el marco de la investigación, tanto la madre como el padrastro de la menor fueron imputados por la Fiscalía por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono. Ambos se encuentran con prisión preventiva.

Tras una intensa búsqueda en la vivienda y en los alrededores, los investigadores levantaron varias evidencias que serán analizadas por técnicos, entre ellas fueron encontrados rastros de sangre humana, que aún no se pudo confirmar a quién pertenecen.

La investigación está a cargo de los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar, Irene Álvarez y este jueves se sumó al caso el fiscal Lorenzo Lezcano.