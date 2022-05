En medio del dolor, el jefe departamental reiteró su desconfianza hacia el Gobierno y la Policía Nacional. Señaló que actualmente tiene el teléfono cortado con las autoridades.

"Creo que les molestaron mis declaraciones que ni los pésames me dieron", dijo en forma tajante sobre la actitud del Poder Ejecutivo luego de conocerse la muerte del intendente pedrojuanino.

Sobre las investigaciones del atentado, Ronald Acevedo aseguró que no tiene confianza en lo que puedan hacer los policías y fiscales.

"Así como lo hicieron en el caso de mi hija, no creo que hagan nada en el caso de mi hermano", sostuvo al recordar el crimen de su hija ocurrido en octubre del año pasado por parte de sicarios.

Acevedo mencionó que trató de comunicarse con los investigadores, pero "no atienden sus teléfono". "No confío en nada. Hay que ver para creer. No confío en la Policía. Si quieren hacer su trabajo lo van a hacer tanto la Policía, la Senad y la FTC", dijo.

Con relación a la identificación de cuatro presuntos implicados en el crimen de su hermano y la investigación en sí, el gobernador de Amambay aseguró que “no es creíble lo que dice la Policía”.

“Tengo una mala experiencia con el caso de mi hija y hay que ver qué hacen ahora, pero por lo que veo es muy débil la investigación”, reafirmó.

Sobre las versiones de que él renunciaría a la Gobernación para pujar por la Intendencia de Pedro Juan Caballero, el político afirmó que esto “aún no está definido”. “Es prematuro decir sobre el futuro político de la familia”, señaló.

Ronald Acevedo mencionó además que él también teme por su vida. “Cualquier ciudadano del país hoy en día teme por su vida ante la inseguridad que hay”, manifestó.

Tras el atentado contra su hermano, Ronald Acevedo criticó duramente el Gobierno y trató de inútiles a las autoridades. Además, dijo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no tiene huevos para enfrentar al crimen organizado.