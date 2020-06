Víctima de supuesto violador serial relata terrible testimonio tras abuso

La joven, quien había sido víctima de abuso sexual años atrás cuando aún era menor de edad, este martes recordó todos aquellos momentos que le cambiaron la vida y afirmó que no entendía lo que sucedía y que ella se sentía culpable de los hechos.

Rememoró que en una ocasión fue a un retiro y el líder del grupo juvenil religioso le dijo que ella dormiría con él para cuidarlo, para que no convulsione, supuestamente. De acuerdo con el relato, ambos estaban juntos en una habitación, en una cama, y los demás jóvenes también estaban en el sitio, pero durmiendo en el suelo.

"Él me empieza a tocar, yo tenía un short, y yo le digo: no, todo el mundo está acá, no vamos hacer nada, y yo ni siquiera sabía qué ibamos a hacer. Él se empezó a tocar, yo me sentía muy incómoda, después me bajó mi short y yo no hacía nada, él se empezaba a masturbar y me comenzó a ensuciar, me tocaba. Yo ahora cuento esta experiencia porque fue muy marcante para mí", relató.

La joven siguió contando que nunca tuvo ninguna experiencia sexual, por lo que quedó muy asustada aquella noche.

"Le dije: ¡Basta! porque alguien nos puede escuchar, o se pueden levantar. Todo el mundo estaba ahí, yo me sentí tan mal, no sabía si solamente por masturbarse yo me podía quedar embarazada o no; entonces, lo primero que quería era bañarme, solamente en mi cabeza me sentía culpable porque yo permití que me haga eso", recordó.

Víctima dice que se sentía culpable

Siguió relatando que tenía una carga de conciencia muy grande, porque no podía dimensionar que su abusador era el culpable y ella se echaba la culpa por haberse dejado someter a él.

"Yo también cedí, yo también le permití, yo también me imaginaba que podía estar con él, pero yo pensaba que él tenía todo a su favor, él era el formador, él nos enseñaba, sabía toda nuestra vida", lamentó.

"Es demasiado gracioso o triste, no sé como explicar, si vos ponías un pie atrás, tipo diciendo: esto está mal, así pensando un poco, él automáticamente asumía una postura de indiferencia y de sacar todo lo que estaba a mi cargo y a mí me hacía demasiado mal eso", expresó.

Relató que a veces la menospreciaba y la trataba de inútil y que las veces que ella trataba de cortar el relacionamiento con él, este hombre la trataba de "la peor basura del mundo".

"Las otras chicas estaban celosas, siempre en ese círculo vicioso de las chicas, ellas contra ellas y él siempre terminaba ganando, las chicas peléandose, discutiéndose, peleando, tipo mirando el defecto una de la otra y nunca se buscaron defender o hablar sinceramente de lo que estaba pasando", refirió.

Abusos son de hace 10 años, relata una joven

Otra joven relató que hace seis a siete años atrás formó parte del grupo juvenil y que los casos de abuso sexual se registraron hace 10 años atrás aproximadamente.

Dijo que las primeras víctimas tenían 14 a 15 años y que recién ahora pueden contar lo sucedido al cumplir la mayoría de edad.

"Se hacía pasar por Dios", dice otro joven

Otro joven dijo que desea que la Fiscalía investigue la conducta sicopática del hombre ya utilizaba su condición física y su condición de líder de grupos juveniles para chantajearlas, luego de someterlas sexualmente.

"Él les hacía trabajar a los integrantes del grupo juvenil para lo que es su vehículo, lo que más nos tocó como ciudadanos es cómo llegó a perturbar la paz de las jovencitas, él les quitaba fotos, se hacía pasar por Dios, según el relato de las jovencitas, viene esto de más de 10 años", expresó.

Contó que ya habían denunciado el hecho en la Fiscalía; sin embargo, nunca se hizo caso al hecho.

Dijo que la ex novia de este hombre encontró fotografías en su computadora de jóvenes con sus uniformes de escuelas y desnudas.

"Su novia nos comentó que le causó pánico y un terror tremendo", relató.

Tenía fotografías y videos de la víctima, dice fiscala

Por su parte, la fiscala Teresita Torres refirió que el hombre es supuesto autor de varios hechos de abuso sexual y coacción sexual.

Dijo que existen varias denuncias, sin embargo, a su cargo tiene una sola causa en la cual fue víctima una adolescente, quien sindicó al ahora detenido como el autor de abusos y coacción sexual ocurrido en cinco oportunidades. Manifestó que el sospechoso tenía fotografías y filmaciones de una de las víctimas.

La víctima comentó cómo el hombre la manipulaba, le hacía pagar el transporte, le pedía filmaciones.

"Le pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie, muchos métodos de manipulación. Tengo entendido que esta persona tiene cierta discapacidad, entonces se valía de eso para enganchar a sus víctimas y acceder a ellas. Además, decía que él era formador de las adolescentes y ellas debían hacer lo que él les pedía", expresó.

La Fiscalía incautó una computadora y dos teléfonos celulares.

Víctimas pagaban su vehículo, combustible y otros gastos

El comisario Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central, manifestó que se realizó este martes un allanamiento en la vivienda del hombre en la ciudad de Lambaré, en el Departamento Central, en donde se encontraron documentos técnicos, documentos de giros y otras evidencias.

Manifestó que habló con algunas denunciantes anónimas que comentaron que a una le hizo pagar la cuota de su vehículo, a otra cambiar la cubierta de su rodado, a otra le hacia cargar combustible, también le compraban equipos electrónicos, aire acondicionado.

El jefe policial aseguró que el hombre se equipaba con base en la extorsión, después de someter a sus víctimas sexualmente.

"Aquí la víctima hablaba de que ya le tenía cariño y cuando se dio cuenta que le extorsionaba, se dio cuenta que fue violada. Es muy difícil de determinar cómo este muchacho llega a entrar en la mente de la víctima, someterla sexualmente, utilizarla y extorsionarla", expresó.

Comentó que este junio el ahora detenido fue sacado del grupo religioso porque muchas personas pidieron una investigación en su contra y el 18 de este mes una víctima menor de edad hizo la denuncia formal y ahí empezó la investigación.

Explicó que unos jóvenes hizo la denuncia anónima a través de las redes sociales, debido a que nadie quiere dar su identidad y que eso se entiende perfectamente. Refirió que tras la publicación, los medios periodísticos sacaron a la luz y ya había peligro de fuga.

"Supuestamente era paralítico, después manejamos que no era paralítico, sino que tenía un impedimento físico, como tenía vehículo se iba fugar de nosotros en cualquier momento, entonces aceleramos los trámites de pedido de allanamiento y hoy le encontramos en su casa", contó.

La comitiva fiscal policial trasladó al detenido hasta una unidad del Ministerio Público para dar curso a las investigaciones del caso.

Los nombres de las víctimas y del supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.