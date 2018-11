TSJE tendría fecha para elecciones si se acepta renuncia de McLeod

Leé más: McLeod amenaza con retirar su renuncia si se acepta intervención

Según fuentes oficiosas, las internas partidarias serían en el mes de enero del año que viene, mientras que las elecciones para ocupar el cargo que quedaría vacante se celebrarían el 3 de marzo de 2019, según informó Telefuturo.

McLeod, esposa del senador Javier Zacarías Irún, aún debe obtener la aprobación de su renuncia por parte de la Junta Municipal de Ciudad del Este. En el escrito presentado ante el legislativo comunal, la intendenta señaló que se reserva el derecho de retirar el documento en el caso de que se apruebe la intervención de su gestión.

Sandra McLeod presentó este lunes su dimisión al cargo, a un día de que la Cámara de Diputados trate el pedido de intervención sobre la Municipalidad de Ciudad del Este, que lleva siendo administrada por los Zacarías desde hace 17 años.

“Debo aclarar que no temo enfrentar la persecución. Lo único que me obliga a apartarme del cargo es no ser cómplice de la perdida de vida de seres humanos”, sostuvo la jefa comunal, en medio de una creciente tensión en Ciudad del Este.

