Sandra McLeod renuncia como intendenta de Ciudad del Este

Con una voz firme y fuerte, aseguró que ella no será cómplice de que haya muertes, ante los ánimos existentes por el pedido de intervención de la Comuna, que debe ser analizada este martes por la Cámara de Diputados. Dijo que su dimisión es por la paz.

Durante su uso de palabra, criticó duramente al presidente de la República Mario Abdo Benítez por haber dicho que apoyará desde la plaza el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Hoy, en esta plenaria, les digo que voy a dar un paso al costado. No seré cómplice de la muerte de hermanos paraguayos, que hoy la gente alienta que suceda. No seré cómplice de que se aliente en una plaza para que mate. Todos sabemos, los documentos cantan que este pedido de intervención es fraudulento. No tengo miedo y voy a utilizar mi derecho a la defensa”, aseguró Sandra McLeod.

La dirigente del movimiento Honor Colorado reiteró que se siente perseguida. “Yo nunca en mi vida he sentido tanta persecución injusta de todas las formas, como lo que estamos pasando en estos momentos en la República del Paraguay”, expresó.

Según reiteró McLeod, ya con una voz más quebrada, el único motivo de su renuncia es que no quiere que haya muertes en el país por este caso.

“El único motivo por el que voy a dar un paso al costado es que no quiero muertes, ni de un lado ni del otro. Mi cultura es familiar, defensa de la vida y de la gente más desprotegida, voy a dar un paso al costado. Hoy presento mi renuncia ante la Junta Municipal de Ciudad del Este. Ellos (los opositores) van a acceder al cargo sin elecciones libres y democráticas, donde no se animan a competir”, sostuvo.

La intendenta renunciante, además, criticó a la concejala colorada Lilian González de Aguinagalde, a quien considera traidora. Por otro lado, denunció que Valentina Giménez, dirigente de las manifestaciones, le habría pedido USD 50.000 para dejar de hablar mal de ella.

Luego de su anuncio, Sandra McLeod fue homenajeada con un audiovisual donde hablaron sus hijos. Emocionada por ese hecho, fue a abrazar al ex presidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.

De aceptarse la dimisión, el clan Zacarías dejará el poder en CDE tras 17 años.