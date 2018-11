McLeod amenaza con retirar su renuncia si se acepta intervención

“Aclaro que en caso de tratarse y darse la intervención de Ciudad del Este por parte de la Cámara de Diputados me reservo el derecho de retirar o no mi renuncia”, señala parte del escrito presentado por sus representantes.

En su nota de renuncia, la intendenta reiteró que la decisión se da en la búsqueda de la paz. “Debo aclarar que no temo enfrentar la persecución. Lo único que me obliga a apartarme del cargo es no ser cómplice de la perdida de vida de seres humanos”, expresa el escrito.

La renuncia de Sandra McLeod se efectivizó luego de que la misma anunciara la decisión durante la plenaria del Movimiento Honor Colorado, celebrada este lunes en Asunción. La nota fue dirigida al presidente de la Junta Municipal, Miguel Prieto.

Para analizar la renuncia de la intendenta, la Junta Municipal de Ciudad del Este debe convocar 24 horas antes a una sesión extraordinaria. De darse la renuncia de McLeod, el clan Zacarías dejará el poder tras 17 años.

La dimisión de Sandra McLeod de Zacarías se da un día antes que la Cámara de Diputados estudie la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.