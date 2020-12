El fallo dictado en el juicio oral y público —realizado en agosto de este año— fue apelado tanto por el Ministerio Público como por la querella adhesiva.

El tribunal de Sentencia que juzgó a Olmedo, luego de cuatro años de proceso, tuvo un voto dividido: La jueza Letizia de Gásperi votó a favor de la condena, mientras que Dina Marchuk y Hugo Segovia por la absolución. Ambos argumentaron que para que se dé el delito de acoso sexual era necesario que se configure una relación de jerarquía entre el acosador y la víctima y en este caso esto no se daba.

Al respecto, las abogadas de Alexa cuestionaron duramente el criterio del Tribunal y el hecho de que el juez Segovia haya considerado que tocar los senos a una mujer —como sostiene Alexa que Silvestre la manoseó— no sea acoso sexual.

"El hecho que sí fue probado en el juicio, que no fue controvertido por el Tribunal, no constituye acoso y, por otro lado, la otra integrante del Tribunal, que creo que vive en un país diferente de Paraguay, considera que una feligresa coordinadora de la Pastoral Juvenil no está bajo la autoridad del cura párroco. Estos argumentos no resisten la más mínima lógica", expresó la querellante Mirta Moragas tras escuchar la sentencia dictada en el juicio.

Por su parte, el cura Olmedo negó haber acosado sexualmente a Alexa. Asegura que se trató de un simple abrazo y que no la manoseó.

El caso en sí generó manifestaciones a favor y en contra de diversos sectores. Hubo grupos que apoyaron a Olmedo y la decisión de la cúpula de la Iglesia Católica de respaldarlo, mientras que otros sectores criticaron duramente lo que llamaron "el encubrimiento a un acosador" por parte del Arzobispado de Asunción.