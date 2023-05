A través del sistema D'Hondt, por la ANR ingresarían Silvio "Beto" Ovelar, Derlis Maidana, Juan Carlos Baruja, el empresario Luis Pettengill, Lizarella Valiente (esposa del hoy intendente asunceno "Nenecho" Rodríguez), Cachito Salomón (actual presidente del Congreso Nacional) y Lilian Samaniego.

A la lista colorada se suman para el Senado Derlis Osorio, Carlos Núñez Agüero, Mario Varela, Arnaldo Samaniego (actual diputado y ex intendente de Asunción), Carlos Giménez, Natalicio Chase (ex titular de la Essap), Bachi Núñez, Colym Soroka, David Rivas, Erico Galeano, Enrique Riera, Pedro "Pipo" Díaz Verón (ex gobernador de Caazapá), Juan Afara, Javier Zacarías Irún, Blanca Ovelar y Gustavo Leite.

Por la Alianza Senadores por la Patria se ubican Enrique Salyn Buzarquis, Sergio Rojas, Édgar López, Celeste Amarilla, Éver Villalba, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Pakova Ledesma, Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla Guirland, Líder Amarilla y Abel González.

Por el Partido Cruzada Nacional se suman Yolanda Paredes (esposa de Payo Cubas), Rafael Esquivel (alias Mbururu), José Oviedo, Zenaida Delgado, Yamy Nal y Javier El Chaqueñito.

Por la Alianza Encuentro Nacional se incorporan al Senado la hoy diputada Kattya González y Patrick Kemper.

Finalmente, por el Partido Patria Querida (PPQ) se apunta solo Stephan Rasmussen, y Esperanza Martínez entra en representación por el Frente Guasu Ñemongeta.

Supremacía colorada en el Senado con 53% de las bancas.png

Voto preferente

En las listas de senadores, el Partido Colorado mantuvo a Silvio "Beto" Ovelar en el puesto número uno dentro del voto de preferencia, mientras que Derlis Maidana pasó del número cinco al dos, y el empresario y ex dirigente deportivo Luis Pettengill saltó del décimo lugar al cuarto. Mientras que Cachito Salomón, actual presidente del Congreso Nacional, bajó al puesto seis de preferencia de su posición dos inicial.

En la lista de la Alianza Senadores, el liberal Enrique Salyn Buzarquis se mantuvo en el puesto uno y va por el rekutú. En tanto, se vio un crecimiento de Eduardo Nakayama, quien pasó de la opción 30 a la 6 e ingresaría a la Cámara Alta por primera vez. Mientras que el ex senador y ex ministro del Interior Rafael Fillizzola bajó del puesto 4 al 7 en orden de preferencia. Y la polémica legisladora liberal Celeste Amarilla ascendió del puesto 6 al 4.