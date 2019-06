Senadora califica de chiste presión tributaria propuesta en reforma

Le puede interesar: Agroindustrias accionarán si se elimina devolución del IVA

Asimismo, dijo que el país necesita llegar al 13% de presión tributaria (lo que el Estado recauda del PIB) para el año 2022 y al 18%, que es la media de la región, para el año 2030, ya que con la propuesta actual de reforma solo se logrará recaudar USD 360 millones aproximadamente, lo cual no alcanza ni para pagar la deuda pública.

En ese sentido, señaló que al año el Estado se endeuda con bonos soberanos que rondan los USD 600 millones, cuando se debería plantear un sistema tributario más justo, que no continué sometiendo a la clase media y baja y que logre recaudar más.

"Vamos a hacer una reforma en la cual no vamos a recaudar dinero, no vamos a cambiar el modelo tributario injusto y tampoco hay indicios de que el Gobierno diga, por lo menos: "vamos a hacer una lucha frontal contra el contrabando, vamos a hacer un saneamiento extraordinario de la Aduanas, para que por la eficiencia podamos recaudar", apuntó a la radio 1020 AM.

Entre otras cosas, explicó que es lógico que algunos impuestos se unifiquen, ya que era insostenible en el tiempo que algunos empresarios paguen más que otros, en referencia al impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales o de servicios (Iracis) y al impuesto a la renta de las actividades agropecuarias (Iragro) que serán unificados en el impuesto a la renta empresarial (IRE).

Para la parlamentaria, la reforma debería ser concebida con la intención de recaudar más, ya que lo ingresos del Estado son insuficientes para afrontar las políticas públicas referentes a salud, educación, obras de infraestructura y tecnologías, entre otras.

De la misma manera, expresó que si no se quiere imponer un impuesto a la exportación de granos en estado natural, se debería crear un impuesto verde del 5% para las producciones que generen daños al medioambiente, como la producción de la soja.

Así también, sostuvo que se debe aumentar el impuesto al tabaco, que produce un efecto nocivo en las personas.

Finalmente, lamentó que se haya dado participación del proyecto solo a los sectores empresariales y que se pretenda resolver sobre tabla este miércoles, con una mayoría política de la Asociación Nacional Republicana y el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico.