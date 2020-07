En el día, ya varios senadores opositores e incluso referentes de su bancada del Partido Colorado cuestionaron la tibieza que reflejó en cuanto al combate a la corrupción, tales como Óscar Cachito Salomón, Blas Llano, Zulma Gómez, Enrique Buzarquis, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Jorge Querey, entre otros.

En esta jornada se plegaron más parlamentarios a los cuestionamientos. El senador por el Frente Guasu Carlos Filizzola afirmó que el presidente de la República "no tiene una percepción clara" de lo que está pasando en el país y que la rendición fue hecha sin autocrítica.

"Fue una bofetada a la ciudadanía venir a mentir, a decir que todo está bien, y en definitiva no dio ninguna propuesta para salir de esta crisis. Lamento (esto), pero no esperaba más de él", refirió el parlamentario del Frente Guasu.

Por otro lado, el legislador liberal Eusebio Ramón Ayala reforzó la crítica diciendo que Mario Abdo debía dar un informe sincero, puesto que el pueblo tiene derecho a la información veraz.

"No es la realidad de miles de trabajadores despedidos, de los problemas de campesinos que se agudizaron, de trabajadores informales que no tienen trabajo, de pequeños y grandes empresarios que cerraron sus empresas, se perdieron miles de millones de la economía en la frontera, azotada por la indiferencia del Gobierno", señaló.

Por su parte, Abel González, del PLRA, dijo que en el informe presidencial no se hizo una rendición clara del uso de los recursos. "El gobierno de Mario Abdo no satisface la expectativa de la ciudadanía", aportó.

Mientras que el patriaqueridista Sthepan Rasmussen acotó por su parte que el informe fue "muy pobre" y que "dejó mucho que desear". Coincidiendo con los anteriores parlamentarios, apuntó que fue un informe nulo de autocrítica y plan de acciones. "Las corrupciones en Salud no fueron tenidas en cuenta", deslizó.

Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, al principio se mantuvo en la línea de no opinar al respecto, y sin embargo acabó exponiendo que el informe presidencial del miércoles no tuvo contenido político. "Así que la ciencia ficción queda a la altura y no pienso ahondar en detalles de ese tema", finalizó.

"El presidente perdió una linda oportunidad en la cual todo el pueblo pudo haber estado atento. (...) Primero, hay hambre; segundo, no hay plata; tercero, tenemos un grave problema de salud; y cuarto, tenemos un grave problema de corrupción sistémica", explayó el colorado Enrique Riera.

Varios se opusieron a contraer una nueva deuda estatal, además de la línea de crédito de USD 1.600 millones que fueron otorgados al Gobierno para el combate contra el nuevo coronavirus.

Abdo Benítez dio su segundo informe de gestión ante el Congreso en la mañana del miércoles en forma virtual, y causó descontento en muchos sectores debido a que se centró en los resultados del plan anticíclico y en el uso de los recursos de la Ley de Emergencia por el Covid-19.