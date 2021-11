Salud descarta fallecimiento de bebé por Covid-19

“No hay pruebas concretas de que el chico haya tenido Covid-19, en primer lugar. Él no estuvo enfermo, muy enfermo, muy complicado los días previos a su fallecimiento. Estuvo con un cuadro respiratorio de larga evolución, pero no era condicional como para internarse. Eso implicaría que el chico no estaba en mal estado general, sino que fue una complicación rápida y de forma brusca en los últimos días que le llevó a la madre a hacer la consulta”, señaló.

En ese sentido, indicó que los resultados realizados a través de la técnica de inmunocromatografía señalan que el bebé tuvo contacto alguna vez con el virus del Covid-19 o que incluso pudo tratarse de una transmisión fetoplacentaria, donde la madre pudo haber transmitido el virus a su hijo anteriormente.

No obstante, aclaró que la probabilidad de que la causa del fallecimiento haya sido por Covid-19 es muy pequeña, ya que el virus ya no se encontraba detectable en las muestras de hisopados, es decir, que el contacto con el virus es superior a 25 o 30 días.

“Se puede suponer que la causa más probable de fallecimiento hayan sido otros agentes que hayan determinado las complicaciones de la bronquiolitis”, remarcó.

El caso fue denunciado por los padres del menor, Francieli Silvero Skerlo y Ranulfo Dávalos Dávalos, por una supuesta negligencia médica, por lo que la fiscala Natalia Montanía ordenó que la médica forense Raquel Cáceres realice una inspección al cuerpo del bebé.

El certificado de defunción de la médica pediatra de turno, Mónica Zaracho, habla de un síndrome inflamatorio multisistémico pos-Covid-19.