Recuerdan los 14 años de la tragedia del Ycuá Bolaños con anuncios de protestas

En plena transmisión en vivo de Telefuturo, antes de que comenzara una ceremonia religiosa y en medio del acto, un familiar pidió la palabra aprovechando la presencia de los medios, un hombre que perdió a su hijo en la tragedia, cuando trabajaba en la sección de la verdulería.

Intervino con un reclamo y el anunció de que este jueves se realizará una protesta frente al Palacio de Justicia, convocada para las 10.00.

“Mañana iremos para hablar con el juez Carlos Hermosilla”, enfatizó frente a todos los presentes y continuó: “Vamos a pedir que rechace el pedido de extinción de Juan Pío Paiva y si eso no pasa, que nos indemnicen. Pediremos a la Corte que le ponga un punto final al caso del Ycuá Bolaños”.

Ycua 2018.jpg Dardo Ramírez

Al concejal de la Municipalidad de Asunción y presidente de la Comisión Ycuá Bolaños, Federico Franco Troche, quien estaba en uno de los asientos de la primera fila del acto conmemorativo, también le indicó que no representa a las víctimas ni a los familiares: “Porque no hizo nada por nosotros”, exclamó.

“Hasta el viernes esperamos que Mario Ferreiro nos entregue los víveres que nos pertenece a las víctimas. Si el viernes no lo conseguimos, iremos a amanecer frente a la Municipalidad encadenados, porque a nosotros nos mienten asquerosamente”, lanzó, mientras recibía la mirada atenta de todos.

El festival que cada año se realiza en el Memorial 1-A, esta vez no se desarrolló ahí porque las obras están en pleno curso. Por este motivo, el acto se llevó a cabo en las inmediaciones del ex supermercado, con cierre de calles, como la avenida Artigas.

Asistieron cientos de familiares y bomberos voluntarios de las compañías que trabajaron el día de la tragedia, además, actuó Ricardo Flecha.

Respecto al pago de indemnizaciones a las víctimas, todavía no se hizo ninguna distribución; pero existe una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, informó Telefuturo explicó que, por sobre todo, los cobros no avanzan por cuestiones penales que no cierran.