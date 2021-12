Su padre, David Reimer, comentó este jueves en una entrevista con Radio Monumental 1080 AM que su hijo es un joven diligente, que siempre estaba presto para ayudar a las personas que acudieran a él. Dijo que vivía del trabajo del día a día y ahora que él no está, la situación está muy fea y su familia tiene que vivir, pero no tiene qué comer.

Explicó que son una familia que no tiene dinero y lucha diariamente para sobrevivir. Dijo que su hijo es muy solidario y que recientemente solucionó un problema en una comunidad indígena que estuvo tres días sin agua.

“Peter no tiene casa, pero está luchando, vive en casa de alquiler. Él es electricista, no hay mucha plata en esa profesión. Tiene su sueldo y con eso sustenta a su familia, no es fácil la situación. Queremos que vuelva”, afirmó.

El grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) impuso a la familia de Peter para su liberación repartir víveres a 20 comunidades de varios puntos del país por un valor total de USD 500.000.

La familia del colono menonita recurrió a amigos para llevar a cabo lo solicitado y están preparando las bolsas de víveres para empezar a distribuir desde este viernes, informó Carlos Aquino, periodista de Última Hora.

El fiscal Lorenzo Lezcano indicó que la víctima no tendría bienes de más de G. 50.000.000, por lo que le parece extraña la actitud que han tomado los secuestradores.

"Se nota que no hubo un trabajo de inteligencia", alegó el representante del Ministerio Público.

Dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron secuestrados por el grupo criminal armado cuando se movilizaban a bordo de una camioneta. Horas después, los dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los captores, pero el joven Peter quedó en poder de los criminales.

Los investigadores incautaron un equipo de comunicación walkie-talkie en la zona del plagio. Además levantaron huellas dactilares de los celulares de las víctimas, que fueron quitadas por los secuestrados, quienes luego arrojaron los móviles.